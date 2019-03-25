Bursa’da 10 yıl önce defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak cesedi ormanlık alana atılan kadın cinayetinin zanlısı bulundu. Cinayet zanlısının daha önce de babasını ve bir başkasını öldürdüğü ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre vahşet, 16 Mart 2009 yılında merkez Nilüfer ilçesinde Çalı Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Çöp ve hurda toplamak üzere Baraj Göleti mevkiine giden M.K. yanmış bir kadın cesedi buldu. Kimliği tespit edilemeyen cesette 16 bıçak darbesi belirlendi. Jandarma tarafından yürütülen cinayet dosyası daha sonra polise devredildi. Aradan geçen 10 yıla rağmen zanlısı bulunamayan cinayet dosyası geçtiğimiz günlerde yeniden araştırılmaya başlandı.

ŞÜPHELİ DNA ÖRNEKLERİNDEN BULUNDU



Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Adli Tıp Kurumu raporlarında cesedin üzerinden tespit edilen 2 erkek ve 1 kadına ait 3 ayrı DNA izini araştırmaya başladı. DNA örneklerinin polis kriminal laboratuvarında yapılan incelemede örneklerden birinin Bülent Ç.'ye ait olduğu tespit edildi. DNA eşleşmesinde yola çıkan ekipler şahsın 10 yıl önceki telefon görüşmelerini mercek altına aldı.

KADININ KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmada Bülent Ç.'nin cinayetin işlendiği dönemden önce Ayşegül Kapusuzoğlu adına kayıtlı bir telefon numarası ile sık sık görüştüğünü belirledi. Bunun üzerine Kapusuzoğlu ve Bülent Ç. soruşturmaya dahil eden ekipler, Kapusuzoğlu’nun ailesine ulaştı. Ailesi Kapusuzoğlu’nun 10 sene önce eşinden boşandığını ve 10 yıldır kendisiyle irtibata geçmediklerini söyledi. Aileden alınan örnekler ile cesetten alınan örnekleri eşleştiren ekipler cesedin Ayşegül Kapusuzoğlu’na ait olduğunu tespit etti.

BİRİ BABASI 2 KİŞİ DAHA ÖLDÜRMÜŞ



Cesedin kimliğini tespit eden cinayet dedektifleri Bülent Ç.'nin peşine düştü. Polis, zanlının 1990 yılında öz babasını av tüfeğiyle öldürmekten cezaevine girdiğini, tehdit ve uyuşturucu suçlarından kaydı bulunduğunu, tahliye olduktan sonra da 2012 yılında Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Hasan Kıyar’ı 28 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü ve bu suçtan halen cezaevinde olduğunu belirledi.

CEZAEVİNDE SUSMA HAKKINI KULLANDI

Zanlıyı tespit eden ekipler ifadesini almak üzere cezaevine Bülent Ç. ile görüşmeye gitti. Burada ifadesi alınan şahsın susma hakkını kullandığı öğrenildi.