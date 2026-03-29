2026 Şubat döneminde ihtiyaç kredisi kullanmayı planlayan vatandaşlar, bankaların açıkladığı güncel faiz oranlarını karşılaştırmayı sürdürüyor. 12 ay vadeli ve 100 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredilerinde faiz oranları; bankaya ve müşteri profiline göre yüzde 2,99 ile yüzde 5,50 arasında değişiyor. Bu oranlara bağlı olarak aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarı farklılık gösterirken, bazı bankalar kredi kullanan müşterilere ilk taksiti 3 aya kadar erteleme imkânı sunuyor. Peki, 100 bin TL’lik ihtiyaç kredisi için bankaların ödeme planları nasıl şekilleniyor? İşte detaylar…