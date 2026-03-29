100 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar, faiz oranı yüzde kaç?
2026 Mart döneminde ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünenler, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. 12 ay vadeli 100 bin TL tutarındaki kredilerde faiz oranları; bankaya ve müşteri profiline göre yaklaşık yüzde 2,99 ile yüzde 5,50 aralığında değişiyor. Öte yandan bazı bankalar, kredi çeken müşterilere ilk taksiti 3 aya kadar erteleme imkânı da tanıyor. Bu kapsamda, 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisine ilişkin örnek ödeme planı da merak ediliyor. İşte, 100 bin liralık ihtiyaç kredisi geri ödeme planı
FİBABANKA
Fibabanka 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 3,99 faiz oranı
- Aylık taksit: 11.401,85 TL
- Toplam ödeme: 137.397,20 TL
TEB
Teb Bankası 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 2,99 faiz oranı
- Aylık taksit: 10.585,47 TL
- Toplam ödeme: 127.600,64 TL
- 3 ay erteleme imkânı
YAPIKREDİ
Yapıkredi Bankası 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 3,49 faiz oranı
- Aylık taksit: 10.989,84 TL
- Toplam ödeme: 132.453,08 TL
- 3 ay erteleme imkânı
ENPARA
Enpara 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 3,49 faiz oranı
- Aylık taksit: 10.989,84 TL
- Toplam ödeme: 131.878,08 TL
DENİZBANK
Denizbank 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 3,61 faiz oranı
- Aylık taksit: 11.088,03 TL
- Toplam ödeme: 133.631,36 TL
VAKIF KATILIM
Vakıf Katılım 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 3,68 faiz oranı
- Aylık taksit: 11.145,51 TL TL
- Toplam ödeme: 134.246,12 TL TL
ZİRAAT KATILIM
Ziraat Katılım 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 3,79 faiz oranı
- Aylık taksit: 11.236,14 TL
- Toplam ödeme: 135.333,68 TL TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Türkiye İş Bankası 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 3,85 faiz oranı
- Aylık taksit: 11.285,72 TL
- Toplam ödeme: 136.003,64 TL
AKBANK
Akbank 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 5,50 faiz oranı
- Aylık taksit: 12.691,04 TL
- Toplam ödeme: 152.867,48 TL
HSBC
HSBC 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 5,49 faiz oranı
- Aylık taksit: 12.682,28 TL
- Toplam ödeme: 152.762,36 TL
HALKBANK
Halkbank 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 5,06 faiz oranı
- Aylık taksit: 12.308,54 TL
- Toplam ödeme: 148.277,48 TL