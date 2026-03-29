        100 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar, faiz oranı yüzde kaç, aylık ve toplam taksit tutarı ne kadar?

        100 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar, faiz oranı yüzde kaç?

        2026 Mart döneminde ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünenler, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. 12 ay vadeli 100 bin TL tutarındaki kredilerde faiz oranları; bankaya ve müşteri profiline göre yaklaşık yüzde 2,99 ile yüzde 5,50 aralığında değişiyor. Öte yandan bazı bankalar, kredi çeken müşterilere ilk taksiti 3 aya kadar erteleme imkânı da tanıyor. Bu kapsamda, 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisine ilişkin örnek ödeme planı da merak ediliyor. İşte, 100 bin liralık ihtiyaç kredisi geri ödeme planı

        Giriş: 29.03.2026 - 16:51 Güncelleme:
        2026 Şubat döneminde ihtiyaç kredisi kullanmayı planlayan vatandaşlar, bankaların açıkladığı güncel faiz oranlarını karşılaştırmayı sürdürüyor. 12 ay vadeli ve 100 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredilerinde faiz oranları; bankaya ve müşteri profiline göre yüzde 2,99 ile yüzde 5,50 arasında değişiyor. Bu oranlara bağlı olarak aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarı farklılık gösterirken, bazı bankalar kredi kullanan müşterilere ilk taksiti 3 aya kadar erteleme imkânı sunuyor. Peki, 100 bin TL’lik ihtiyaç kredisi için bankaların ödeme planları nasıl şekilleniyor? İşte detaylar…

        FİBABANKA

        Fibabanka 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,99 faiz oranı

        - Aylık taksit: 11.401,85 TL

        - Toplam ödeme: 137.397,20 TL

        TEB

        Teb Bankası 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 2,99 faiz oranı

        - Aylık taksit: 10.585,47 TL

        - Toplam ödeme: 127.600,64 TL

        - 3 ay erteleme imkânı

        YAPIKREDİ

        Yapıkredi Bankası 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,49 faiz oranı

        - Aylık taksit: 10.989,84 TL

        - Toplam ödeme: 132.453,08 TL

        - 3 ay erteleme imkânı

        ENPARA

        Enpara 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,49 faiz oranı

        - Aylık taksit: 10.989,84 TL

        - Toplam ödeme: 131.878,08 TL

        DENİZBANK

        Denizbank 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,61 faiz oranı

        - Aylık taksit: 11.088,03 TL

        - Toplam ödeme: 133.631,36 TL

        VAKIF KATILIM

        Vakıf Katılım 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,68 faiz oranı

        - Aylık taksit: 11.145,51 TL TL

        - Toplam ödeme: 134.246,12 TL TL

        ZİRAAT KATILIM

        Ziraat Katılım 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,79 faiz oranı

        - Aylık taksit: 11.236,14 TL

        - Toplam ödeme: 135.333,68 TL TL

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Türkiye İş Bankası 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,85 faiz oranı

        - Aylık taksit: 11.285,72 TL

        - Toplam ödeme: 136.003,64 TL

        AKBANK

        Akbank 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 5,50 faiz oranı

        - Aylık taksit: 12.691,04 TL

        - Toplam ödeme: 152.867,48 TL

        HSBC

        HSBC 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 5,49 faiz oranı

        - Aylık taksit: 12.682,28 TL

        - Toplam ödeme: 152.762,36 TL

        HALKBANK

        Halkbank 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 5,06 faiz oranı

        - Aylık taksit: 12.308,54 TL

        - Toplam ödeme: 148.277,48 TL

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Maduro'dan ilk mesaj!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        CANLI | Fenerbahçe Opet- Galatasaray Çağdaş Faktoring
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        "Trump'ı durdurun!"
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Konserde kavga çıktı
        "Burcu'nun tarafındayım"
        İtibar kaybediyorlar
