100'üncü yılında rekor başvuru

Yeşilay'ın bu yıl 10'uncu kez düzenlediği 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'na rekor sayıda başvuru yapıldı. 2019'da 185 bin 763 başvurunun gerçekleştirildiği yarışmaya Kızılay'ın kuruluşunun 100'üncü yılında 483 bin 279 eser için başvuru yapıldı.

Genç nesilleri bağımlılıktan korumak ve toplumda bağımlılık farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmaya gösterilen rekor ilgiden büyük mutluluk duyduklarını belirten Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nı bu yıl 10'uncu kez düzenliyoruz ve yarışmaya ilgi her yıl giderek artıyor. Bu yıl Yeşilay'ın 100'üncü yılında başvuru sayısı açısından rekor bir noktaya ulaştık ve geçtiğimiz yılın neredeyse 2 katından daha fazla başvuru aldık. Yarışmaya katılan tüm çocuklara ve gençlere teşekkür ediyorum. Onların ilham verici dünyasının eseri olan görsel ve edebi çalışmaları görmeyi heyecanla bekliyorum" dedi.

TOPLAM ÖDÜL 300 BİN ₺ ÖDÜL

Her ilin kategori birincileri Nisan, ülke çapında her kategoride ilk 3'e girenler ise Haziran ayında açıklanacak. Her ilde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, edebi ve görsel olmak üzere 2 kategoride belirlenen birinciler 500 ₺ ile ödüllendirilecek. İl düzeyinde dereceye girmeye hak kazanan 486 öğrenci arasından ise her düzey ve kategoriden ülke çapındaki şampiyonlar belirlenecek. Kategori birincileri 5 bin ₺, ikincileri 3 bin 500 ₺, üçüncüleri bin ₺ ödülün sahibi olacak. Yeşilay'ın 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nda bu yıl öğrenciler toplamda 300 bin ₺ ödül alacak. Ülke genelinde dereceye giren öğrenciler ayrıca yurt dışı gezisi ile ödüllendirilecek.