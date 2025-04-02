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        Haberler Bilgi Ekonomi 1000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKI ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA: SGK açıkladı! 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?

        Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak? 1000 TL ikramiye farkı ödeme tarihleri belli oldu!

        Emekli bayram ikramiyesi farkı son dakika gelişmeleri emekliler tarafından yakından takip ediliyor. 2025 yılında 4 bin TL'ye yükseltilen emekli ikramiyesinin 3 bin TL'lik kısmı Ramazan Bayramı öncesinde ödendi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1000 TL'lik farkın ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusuydu. SGK 1000 TL'lik fark ödemesinin yapılacağı tarihleri açıkladı. Peki, 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak? İşte, 1000 TL ikramiye farkı ödeme tarihleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 11:42 Güncelleme: 02.04.2025 - 11:42
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        Emekli bayram ikramiyesi farkı ödeme tarihleri son dakika belli oldu. 1000 TL bayram ikramiyesi farkı ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. Bilindiği üzere emekli ikramiyesi, Ramazan Bayramı öncesinde zamsız olarak ödendi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası 1000 liralık farkın hesaplara yatırılacağı tarih merak konusu olmuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli ikramiyesi fark ödemelerinin yapılacağı tarihler hakkında açıklama geldi. Peki, 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak? İşte yanıtı.

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        1000 TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaklaşık 15,5 milyon kişiyi ilgilendiren bayram ikramiyesi fark ödemeleri için açıklama yaptı.

        SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        ''Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz.''

        Buna göre bayram ikramiyesi fark ödemeleri, 3 Nisan 2025 tarihinde ödenmeye başlanacak.

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        EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKI ÖDEME TAKVİMİ

        4A (SSK) kapsamında emekli maaşı alanlar için ödeme günü;

        17-21 arasında olanlar için 3 Nisan,

        22-26 arasında olanlar için 4 Nisan,

        4B (BAĞ-KUR) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü 4 Nisan,

        4C (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü 5 Nisan olarak belirlendi.

        SGK tarafından duyurulan takvime göre emekliler, belirlenen tarihlerde fark ödemelerini hesaplarından temin edebilecek.

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