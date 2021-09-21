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Haberler Yaşam İkizlerin yaşları şaşkına çevirdi... Guinness'e girdiler - Haberler
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107 yaşlarındaki Japon Umeno ile Kodama yaşayan en yaşlı ikiz

Guinness Rekorlar Kitabı Komitesi, 5 Kasım 1913'te Japonya'da dünyaya gelen Umeno ve Kodama kız kardeşleri yaşayan en yaşlı ikiz olarak tescilledi. Bakımevinde kalan ikizlere Guinness sertifikaları kargoyla ulaştırılacak...

İkizlerin yaşları şaşkına çevirdi... Guinness'e girdiler - Haberler
İkizlerin yaşları şaşkına çevirdi... Guinness'e girdiler
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AA

Japonya'da 107 yaşlarındaki Umeno Sumiyama ve Koume Kodama yaşayan en yaşlı ikiz olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Guinness Rekorlar Kitabı Komitesi, 5 Kasım 1913'te dünyaya gelen Umeno ve Kodama kız kardeşleri "yaşayan en yaşlı ikiz" olarak tescilledi.

107 yıl önce ülkenin batısındaki Şodoşima Adasında 11 kardeşin 3.'sü ve 4.'sü olarak doğan ikizler 107 yıl 330 gündür hayatlarını sürdürüyor.

Bakımevinde kalan ikizlere Guinness sertifikalarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sınırlamaları sebebiyle kargo ile ulaştırılacağı kaydedildi.

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine göre ülke nüfusunun yüzde 29,1'ini 65 yaş üstü kesim oluşturuyor. Bunların 86 bin 510'u ise 100 yaşın üzerinde.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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