        Haberler Dünya 11 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        11 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu 11 Filistinli hayatını kaybetti.

        Giriş: 15.01.2026 - 20:28 Güncelleme: 16.01.2026 - 01:42
        11 Filistinli hayatını kaybetti
        İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde dün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

        İsrail ordusunun, Gazze'de düzenlediği son saldırılarında 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Sağlık yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun Gazze şehrinin batısındaki Nabulsi kavşağı yakınlarında yeni kurulan bir polis güvenlik noktasına düzenlediği bombalı saldırıda bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını ifade etti.

        Sağlık yetkilileri, İsrail ordusunun ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Hatib ailesine ait bir eve düzenlediği bombalı saldırıda Eşref el-Hatib ve eşinin yaşamını yitirdiğini ve cenazelerinin Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldığını dile getirdi.

        Sağlık yetkilileri ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Filistinli el-Huli ailesine ait evi bombalaması sonucu bir kişinin daha hayatını kaybettiğini aktardı.

        İsrail ordusunun ateşkese rağmen dün Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda biri çocuk 7 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

        Sağlık kaynakları, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın batısında bir evin avlusunu insansız hava aracıyla (İHA) hedef alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ağır şekilde yaralandığını belirtmişti.

        İsrail savaş uçaklarının yine Deyr el-Belah kentinde Filistinli el-Huli ailesine ait evi bombalaması sonucu biri kız çocuğu 4 sivil hayatını kaybetmiş, çok sayıda yaralı da Aksa Hastanesi'ne nakledilmişti.

        Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de İsrail'in saldırılarla hedef aldığı el-Mevasi bölgesinde Hasan Muhammed el-Kadi isimli vatandaşın cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor.

