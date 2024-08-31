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        Haberler Gündem 3. Sayfa 11 gündür aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        11 gündür aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu

        Muğla'da 48 yaşındaki Natalia Somova'nın cansız bedeni bulundu. Rus turistin yürüyüşe çıktığı ve dönmediği, cansız bedeninin ise sarp bir alanda bulunduğu belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 20:05 Güncelleme: 31.08.2024 - 20:05
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        11 gündür aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 11 gündür aranan Rus kadın turistin cesedine ulaşıldı.

        İlçedeki otelde tatil yapan Natalia Somova'nın (48), İçmeler ve Turunç Mahallesi arasında doğa yürüyüşüne çıkıp dönmemesi üzerine 20 Ağustos'ta arama çalışması başlatıldı.

        Turistin son görüldüğü Karya Yürüyüş Yolu bölgesinde AFAD ekiplerince yürütülen çalışmaya AKUT, Marmaris Belediyesi Arama ve Kurtarma, emniyet ve jandarma ekipleri destek verdi. Bugün öğle saatlerinde kayıp turiste ait telefonun bulunduğu bölgede ekiplerin detaylı araması sonucu Somova'nın cansız bedeni bulundu.

        Rus turistin sarp alandaki cesedi, jandarma helikopteri yardımıyla alınarak Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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