2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 11. haftada da nefesleri kesiyor. İşte bu haftaki maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de haftanın panaroması...
SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ
29 Ekim Cuma:
20.00 Trabzonspor 2-1 Çaykur Rizespor (Medical Park)
30 Ekim Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
31 Ekim Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)
1 Kasım Pazartesi:
20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
SÜPER LİG 11. HAFTA PUAN DURUMU (30 EKİM)
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