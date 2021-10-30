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11. hafta Süper Lig puan durumu (30 Ekim) Süper Lig'de maç sonuçları ve 11. hafta fikstürü

Süper Lig'de heyecan bugün 4 karşılaşmayla daha devam ediyor. Oldukça önemli mücadelelerin oynanacağı günde Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor, Fenerbahçe ise yine deplasmanda Konyaspor karşısına çıkacak. İşte merakla araştırılan Süper Lig'de haftanın maçları ve son puan durumu...

11. hafta Süper Lig puan durumu (30 Ekim) Süper Lig'de maç sonuçları ve 11. hafta fikstürü

2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 11. haftada da nefesleri kesiyor. İşte bu haftaki maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de haftanın panaroması...

SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ

29 Ekim Cuma:

20.00 Trabzonspor 2-1 Çaykur Rizespor (Medical Park)

30 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

31 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)

1 Kasım Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

SÜPER LİG 11. HAFTA PUAN DURUMU (30 EKİM)

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