        11 kişi böcek ilacından zehirlendi

        11 kişi böcek ilacından zehirlendi

        Konya'nın Meram ilçesinde bir apartmanda yapılan böcek ilaçlaması sonrası yayılan kimyasal koku nedeniyle 11 kişi zehirlenirken, bina tedbir amaçlı tahliye edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 01:43 Güncelleme: 07.02.2026 - 01:43
        11 kişi böcek ilacından zehirlendi
        Konya’da bir apartmanın 1. katında yapılan böcek ilaçlaması sonucu apartmanda yaşayanlardan 11 kişi zehirlendi.

        Olay, gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda yapılan ilaçlamanın ardından ilaç kokusu alan bina sakinleri, zehirlenme belirtileri yaşadıklarını fark etti.

        İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Zehirlenme belirtileri gösteren 11 kişi, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı, apartman tahliye edildi. Hastanede tedavi gören vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Apartman görevlilerden Fatih Uzman, "Dairelerini ilaçlatmak isteyenler daha dikkatli olmalılar. Tedbir her zaman için önemlidir" dedi.

        Abdülkadir Kılıç ise, "Giriş katta oturan kişi ilaç firması çağırmış. O da bütün apartmana yayılmış. Birkaç kişi hastaneye kaldırıldı, durumları iyi" diye konuştu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

