11 ŞUBAT NE GÜNÜ?

11 Şubat, iki önemli farkındalık gününü bir araya getiriyor. Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü, kadınların ve kız çocuklarının bilimsel çalışmalara katılımını teşvik ederek STEM alanlarında cinsiyet eşitliğine dikkat çekiyor. Aynı gün kutlanan 112 Günü ise acil durumlarda sağlık, itfaiye ve güvenlik hizmetlerine hızlı ve doğru şekilde ulaşmanın önemine vurgu yapıyor. Bu iki gün, hem bilimde kadınların gücünü desteklemek hem de hayat kurtaran acil çağrı hizmetlerinin önemini hatırlatmak açısından değer taşıyor.