Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 8 Kasım 2008'de yol kenarında tabancayla vurularak öldürülen sağır ve dilsiz Bülent E.'nin katili babası çıktı.

Caner Aktan'ın haberine göre olay, 8 Aralık 2008'de Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Tepeköy mevkiinde meydana geldi. Yol kenarında bulunan 41 yaşındaki sağır ve dilsiz Bülent E.'nin, göğüs ve sol koluna isabet eden mermiler sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturmada cinayetin faili bir türlü bulunamadı.

EMNİYET MÜDÜRÜ TALİMAT VERDİ

Olay tarihinde jandarma sorumluluğunda olan cinayet bölgesi daha sonra polisin sorumluluk alanına geçti. Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun geçmişe yönelik faili meçhul cinayetlerin tozlu raflardan indirilerek faillerinin yakalanmasına yönelik talimatıyla harekete geçen ekipler, dosyayı yeniden açtı. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce yeniden ele alınan dosyada maktulün babası 68 yaşındaki Necmi E.'de şüpheliler arasında yer aldı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER İNCELEMEYE ALINDI

Babanın çelişkili ifadelerini inceleyip soruşturmayı derinleştiren cinayet büro ekipleri, baba Necmi E.'nin olay günü oğluyla cinayet bölgesinde olduğunu belirledi. Bülent E.'nin öldürüldüğü otomobilin koltukları sökülerek kan örnekleri aldı. Yapılan incelemede baba ve oğluna ait DNA örnekleri tespit edildi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, baba Necmi E.'yi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gözaltına aldı.

TABANCANIN 2-3 EL ATEŞ ALDIĞINI SÖYLEDİ

Necmi E. emniyetteki sorgusunda, oğluyla Ayvalık'tan Gölcük'e gelirken araç kiralama şirketine olan hasar borcunu ödemesi için tartıştıklarını, Gölcük’e geldiklerinde oğlunun belinden tabanca çıkarttığını, yaşanan boğuşma sonucu tabancayı oğlundan aldığını ve silahın 2-3 el ateş alması sonucu oğlunu öldürdüğünü, yol kenarına bıraktığını itiraf etti. Babanın olaydan sonra bu durumu eşine dahi söylemediği, Bülent E.'nin annesinin de olayın aydınlatılmasını yakınlarına söylediği belirtildi. Necmi E.'nin oğlunu öldürdüğü otomobilin de Ayvalık'taki evlerinin önünde atıl vaziyette bulunduğu öğrenildi. Necmi E., emniyetteki işlemlerinin ardından Karamürsel Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.