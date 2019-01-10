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Evinin yanındaki 110 yıllık ağaç ile akla gelmeyen bir işe imza attı

Giriş: 10.01.2019 - 11:40 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

ABD'nin Idaho eyaletinin Coeur d'Alene şehrinde yaşayan sanatçı ve emekli kitapçı olan Sharalee Armitage Howard, kurumaya yüz tutmuş 110 yıllık pamuk ağacını kesip yok etmek yerine sıra dışı bir tasarım için kullandı

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    ABD'de kâr amacı gütmeyen organizasyon Little Free Library (Ücretsiz Küçük Kütüphane) kitap okuma sevgisi aşılamak için dünyanın pek çok yerine kütüphaneler yapıyor. 

     

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    Cadde ve sokaklarda kısacası her yerde karşımıza çıkabilen bu minik kütüphanelerin sayısı 88 ülkede 75.000'e ulaştı. Ancak daha önce böylesi hiç yapılmadı.

     

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    ABD'nin Idaho eyaletinin Coeur d'Alene şehrinde yaşayan sanatçı ve emekli kitapçı olan Sharalee Armitage Howard, kurumaya yüz tutmuş 110 yıllık pamuk ağacını kesip yok etmek yerine sıra dışı bir tasarım için kullandı.

     

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    Howard, geniş gövdeli ağacın içini oyarak minik bir kütüphane yaptı. 

     

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    Çatı ile ağacın üzerini kapayan sanatçı, evinin yanındaki ağaçtan kütüphane tasarlayarak mükemmel bir ortam oluşturdu. 

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    Raf ve çeşitli kitaplarla tamamlanan kütüphaneye aydınlatma ile son dokunuşu yaptı. Ağaç kütüphane, sosyal medyada oldukça beğenildi. 

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    TEK BİR AĞACI 3 YIL BOYUNCA OYDU

    Çin'in şehir meydanında boy gösteren aslan heykeli görenleri hayrete düşürdü. 

     

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    20 kişilik ekip ile 3 yıl süren bir çalışmanın ardından ortaya çıkan dev aslan heykeli dünyanın nadide ahşap işçiliği örneklerinden biri. 

     

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    Bu aslanın nadide olmasının nedeni ise tek bir ağaçtan oyulmuş olması.

     

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    Dünyanın en uzun ömürlü ağaçlarından olan sekoyadan şekillendirilen aslanın yapımına Myanmar'da başlandı.

     

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    2015 yılına gelindiğinde dev aslan figürü tamamlandı. 

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    Bunun yanında aslan, Çin'in önemli simgelerinden biri... Bu nedenle aslan figürüne Çin'in her yerinde rastlamak mümkün. 

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    ÖNCE KESTİ, SONRA BİRLEŞTİRDİ! SON HALİYLE HAYRAN BIRAKTI

    Yurt dışında yaşayan bir adam, 5 yaşındaki yeğenine kulübe inşa etmek istediğini söyledi.

     

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    Ancak küçük kız çocuğu, dayısından "prenses sarayı" istiyordu. Yeğeninin dileğini gerçekleştirmeye çalışan adamın çalışması büyük ilgi topladı. 

     

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    Adam ilk önce kulübenin kaba taslağını oluşturdu. Ardından zeminini yaptı. 

     

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    Yeğeninin hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen adam kapıyı yuvarlak tercih etti.

     

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    Prenses sarayı, kalp figürsüz olur mu hiç!

     

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    Ufak parçaları hazırladıktan sonra şimdi sıra parçaların birleştirilmesinde!

     

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    İşte sonuç!

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