Evinin yanındaki 110 yıllık ağaç ile akla gelmeyen bir işe imza attı

ABD'nin Idaho eyaletinin Coeur d'Alene şehrinde yaşayan sanatçı ve emekli kitapçı olan Sharalee Armitage Howard, kurumaya yüz tutmuş 110 yıllık pamuk ağacını kesip yok etmek yerine sıra dışı bir tasarım için kullandı