116 neyin numarası? 116 numarası kimin, neden arar?

Hattın ücretsiz olması, çocukların ya da dar gelirli bireylerin maddi bir kaygı yaşamadan yardım isteyebilmeleri açısından büyük önem taşır. 116 111 hattı, şiddet, ihmal, istismar ya da psikolojik zorlanma gibi durumlarda çocukların uzmanlara ulaşabilmesini sağlar. Ayrıca gizlilik esasına dayalı çalışan sistem, arayan kişinin kimlik bilgilerini paylaşmasını da zorunlu kılmaz. Bu da, yardım talebinde bulunan kişilerin çekinmeden hatta ulaşabilmesini kolaylaştırır. Ücretsiz ve gizli yapısıyla 116 hattı, sosyal destek mekanizmalarının güvenli ve erişilebilir bir parçası hâline gelmiştir.

116 NEYİN NUMARASI?

116 numarası, Türkiye’de yaygın olarak bilinen bir acil yardım hattı değildir; ancak 116 ile başlayan bazı numaralar, Avrupa Birliği ülkeleri genelinde kullanılan özel hizmet hatları arasında yer alır ve Türkiye’de de benzer şekilde tahsis edilmiş numaralar mevcuttur. Bu kapsamda Türkiye’de aktif olarak kullanılan ve dikkat çeken numaralardan biri 116 111’dir. Bu numara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklara yönelik danışma ve destek hattı olarak hizmet verir.

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“ALO 183” hattıyla birlikte çalışan bu sistem, çocukların maruz kaldığı ihmal, istismar, şiddet ya da kötü muamele gibi durumları bildirebilecekleri, gerektiğinde psikolojik ve hukuki destek alabilecekleri bir iletişim kanalıdır. Aynı zamanda çocukların sosyal hizmet uzmanlarına ulaşarak yardım isteyebilmelerini sağlamak amacıyla yapılandırılmıştır. 116 ile başlayan hatlar Avrupa Komisyonu tarafından belirlenmiş ve ülkelerin kamu yararına hizmet sunmak üzere kullanıma açılmıştır. Türkiye de bu numaraların bazılarını kullanıma alarak, sosyal hizmetler kapsamında farklı gruplara yönelik iletişim kanalları oluşturmuştur.

116 006 gibi bazı hatlar ise kayıp kişilerin bildirilmesi ya da ailelerle bağlantı kurulması için farklı ülkelerde kullanılmaktadır; Türkiye’de bu numaraların tamamı aktif değildir ancak yapıları gereği halk yararına özel ve ücretsiz danışma hizmetleri sunmak üzere tahsis edilir. 116 ile başlayan numaralar doğrudan ambulans, polis ya da itfaiye gibi klasik acil hizmetlerle bağlantılı değildir; daha çok sosyal risk gruplarına yönelik koruma ve bilgilendirme amaçlıdır. 116 KİMİN NUMARASI? 116 ile başlayan numaraların tarihi, Avrupa Komisyonu’nun kamu yararına yönelik belirli sosyal hizmetlerin vatandaşlar tarafından kolayca erişilebilmesini sağlamak amacıyla 2007 yılında aldığı bir karara dayanmaktadır. Bu kararla birlikte, Avrupa Birliği ülkelerinde tüm vatandaşların hafızasında kolayca yer edinebilecek ortak numaralar belirlenmiş ve bu numaralar her ülkede aynı hizmetleri verecek şekilde tahsis edilmiştir. REKLAM 116 ile başlayan numaralar arasında çocukların yardım alabileceği danışma hatları, kayıp kişilerle ilgili bildirim hatları, duygusal destek hatları gibi çeşitli sosyal destek hizmetleri yer alır. Türkiye, bu Avrupa standardını benimseyen ülkeler arasında yer almış ve 116 numaralı hatları kamu hizmetlerine entegre etmeye başlamıştır. Bu kapsamda Türkiye’de en çok bilinen ve aktif olarak kullanılan hatlardan biri 116 111 olmuştur. Bu numara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda çocuklara yönelik psikososyal destek, ihbar ve danışmanlık hattı olarak yapılandırılmıştır.

Türkiye’de bu hattın hizmete girmesi, çocuk haklarının korunması ve çocukların ihtiyaç duyduklarında uzman yardımı alabilmelerini sağlamak amacıyla atılmış önemli adımlardan biridir. 116 111 hattı, Türkiye’de 2010’lu yıllarda faaliyete geçmiştir ve çocukların şiddet, ihmal, istismar gibi durumlarda gizli ve ücretsiz bir şekilde yardım isteyebilmeleri için güvenli bir kanal sunmaktadır. Arayan kişinin bilgileri gizli tutulmakta, çocukların kimlikleri korunarak hizmet verilmektedir. Hattın kurulması aynı zamanda çocukların sadece fiziki değil, duygusal ve psikolojik açıdan da desteklenmesini hedefleyen çağdaş sosyal hizmet anlayışının bir parçası olmuştur. 116 NUMARASI NEDEN ARAR? 116 numarası, özellikle 116 111 hattı üzerinden faaliyet gösteren sosyal destek hizmetlerine bağlı olarak, belirli koşullarda vatandaşı geri arayabilir. Ancak bu hat temelde, vatandaşların ya da çocukların arayarak destek aldığı bir sistemdir; dolayısıyla 116 numarası doğrudan bilgi vermek, tanıtım yapmak ya da bilgilendirme amacıyla rastgele vatandaşları aramaz. Arama gerçekleştiğinde bu, daha önce hattı aramış bir kişiye geri dönüş yapmak amacıyla olur. Örneğin bir çocuk istismarı, ihmali ya da şiddet vakası bildirilmişse, uzman ekipler konunun takibini yapmak, ek bilgi almak ya da sosyal hizmet müdahalesini planlamak üzere ihbarda bulunan kişiyi yeniden arayabilir. Aynı şekilde çocukla doğrudan iletişim kurulmuş ve acil bir durum söz konusuysa, çocuğun güvenliğini sağlamak amacıyla ekiplerin yönlendirilmesi öncesinde birden fazla görüşme yapılabilir.