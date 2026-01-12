Tarım Kredi Market 12-17 Ocak kataloğu ile Tarım Kredi marketlerde bu hafta neler var?
Tarım Kredi Market, ocak ayına özel hazırladığı yeni indirim kataloğunu duyurdu. 12–17 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, ısıtıcılardan temizlik ve bakım ürünlerine, temel gıda kalemlerinden günlük ihtiyaçlara kadar birçok ürün avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini aldı. "Fırsat günleri" başlığıyla sunulan kampanya, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen tüketicilerin ilgisini çekiyor. İşte ayrıntılar...
Alışverişte tasarruf yapmak isteyenler için Tarım Kredi Market’ten yeni bir kampanya geldi. 17 Ocak’a kadar sürecek indirim fırsatlarında, ocak ayına özel olarak belirlenen çok sayıda ürün cazip fiyatlarla satışa sunuldu. Temizlikten bakıma, ev ihtiyaçlarından ısıtıcı seçeneklerine kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsayan kampanya, bu hafta Tarım Kredi Market raflarında öne çıkıyor. İşte Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu...