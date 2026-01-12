Alışverişte tasarruf yapmak isteyenler için Tarım Kredi Market’ten yeni bir kampanya geldi. 17 Ocak’a kadar sürecek indirim fırsatlarında, ocak ayına özel olarak belirlenen çok sayıda ürün cazip fiyatlarla satışa sunuldu. Temizlikten bakıma, ev ihtiyaçlarından ısıtıcı seçeneklerine kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsayan kampanya, bu hafta Tarım Kredi Market raflarında öne çıkıyor. İşte Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu...