Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş 12-17 Ocak Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel ürünler indirim kataloğu: Tarım Kredi aktüel ürünler indirim kataloğu fiyat listesi

        Tarım Kredi Market 12-17 Ocak kataloğu ile Tarım Kredi marketlerde bu hafta neler var?

        Tarım Kredi Market, ocak ayına özel hazırladığı yeni indirim kataloğunu duyurdu. 12–17 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, ısıtıcılardan temizlik ve bakım ürünlerine, temel gıda kalemlerinden günlük ihtiyaçlara kadar birçok ürün avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini aldı. "Fırsat günleri" başlığıyla sunulan kampanya, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen tüketicilerin ilgisini çekiyor. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 22:23 Güncelleme: 13.01.2026 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Alışverişte tasarruf yapmak isteyenler için Tarım Kredi Market’ten yeni bir kampanya geldi. 17 Ocak’a kadar sürecek indirim fırsatlarında, ocak ayına özel olarak belirlenen çok sayıda ürün cazip fiyatlarla satışa sunuldu. Temizlikten bakıma, ev ihtiyaçlarından ısıtıcı seçeneklerine kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsayan kampanya, bu hafta Tarım Kredi Market raflarında öne çıkıyor. İşte Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu...

        2
        3
        4
        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        "Askeri seçeneği kullanmaktan korkmuyor"
        "Askeri seçeneği kullanmaktan korkmuyor"
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Karabulut ailesinin acı günü
        Karabulut ailesinin acı günü
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        Matmazel'in darbedildiği tespit edildi!
        Matmazel'in darbedildiği tespit edildi!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda