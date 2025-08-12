Her yıl 12 Ağustos tarihi geldiğinde ise bu günün anlam ve önemi araştırılıyor. Tarihte yaşanan önemli gelişmelerin izleri, takvim yapraklarında özel günler olarak karşımıza çıkıyor. Sadece dini ya da milli bayramlar değil, uluslararası düzeyde belirlenen farkındalık günleri de ilgi görüyor. Peki, 12 Ağustos neyi simgeliyor, geçmişte bu tarihte neler yaşandı? İşte ayrıntılar...