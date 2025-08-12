12 Ağustos ne günü? 12 Ağustos'ta ne oldu, önemi ne?
"12 Ağustos ne günü?" sorusu gündeme geldi. Bu kapsamda, çoğu kişi ise özellikle geçmişte yaşanan olaylarla ilişkilendirilen günlerin anlamını merak ediyor. Tarihin izlerini taşıyan bu özel günlerden biri de 12 Ağustos. Peki, 12 Ağustos hangi olaylara sahne oldu ve ne günü olarak kabul ediliyor?
Her yıl 12 Ağustos tarihi geldiğinde ise bu günün anlam ve önemi araştırılıyor. Tarihte yaşanan önemli gelişmelerin izleri, takvim yapraklarında özel günler olarak karşımıza çıkıyor. Sadece dini ya da milli bayramlar değil, uluslararası düzeyde belirlenen farkındalık günleri de ilgi görüyor. Peki, 12 Ağustos neyi simgeliyor, geçmişte bu tarihte neler yaşandı? İşte ayrıntılar...
12 AĞUSTOS NE GÜNÜ?
Uluslararası Gençlik Günü (UGG), Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen ve 12 Ağustos'ta kutlanan bir farkındalık günüdür .
Günün amacı, gençleri çevreleyen belirli bir dizi kültürel ve yasal soruna dikkat çekmektir . İlk Uluslararası Gençlik Yılı 12 Ağustos 2000'de kutlanmıştır.
TARİHTE 12 AĞUSTOS
1281 - Moğolların Japonya seferleri: Kubilay Han'ın Donanması, Japonya'ya yaklaştığı sırada çıkan bir tayfun neticesinde battı.
1499 - Küçük Davut Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması komutanlarından Burak Reis, Sapienza adası yakınlarında karşılaşılan Venedik Donanması ile yapılan Sapienza Deniz Muharebesi'ndeki çarpışmada öldü.
1687 - İkinci Mohaç Savaşı: Osmanlı Ordusu ile Habsburg Hanedanı'nın yönettiği Avusturya Arşidüklüğü Ordusu arasında, Mohaç'ın 24 km güneybatısındaki bölgede yapıldı. Savaş, Avusturya Arşidüklüğü'nün zaferiyle sonuçlandı.
1851 - Isaac Singer, dikiş makinesinin patentini aldı.
1877 - Asaph Hall, Mars'ın uydusu Deimos'u keşfetti.
1908 - Ford, T modelinin seri üretimine başladı.
1910 - İstanbul Moda'da ilk tenis kortu açıldı.
1914 - I. Dünya Savaşı: Birleşik Krallık, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na savaş ilan etti.
1921 - Atatürk, Polatlı'da başkomutan sıfatıyla ordunun başına geçti.
1927 - Bolivya'da 80 bin kızılderili, hükûmete başkaldırdı.
1930 - Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu, genel başkanlığına Fethi Okyar getirildi.
1943 - Philadelphia Deneyi: ABD Donanması'na ait USS Eldridge gemisinde yapıldığı iddia edilen deney.
1944 - Tan gazetesi kapatıldı.
1953 - Sovyetler Birliği, Kazakistan'da atom bombası denedi.
1954 - BM askerleri Kore'den çekilmeye başladı.
1960 - İlk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1A fırlatıldı.
1961 - İstanbul'un 92 yıllık tramvayları son seferlerini yaptılar.
1964 - Güney Afrika Cumhuriyeti, ırksal ayrımcılığı savunan "Apartheid" politikaları nedeniyle Olimpiyat Oyunları'ndan men edildi.
1964 - Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nin çağrısı üzerine Kıbrıs üzerindeki askerî uçuşlara son verdi. Konsey, adada iki toplum arasında, Barış Gücü'nün tampon bölge oluşturmasını kararlaştırdı.
1970 - Fransız futbol takımı Paris Saint-Germain FC kuruldu.
1981 - IBM ilk kişisel bilgisayarını piyasaya sürdü.
1985 - Japon Hava Yolları'na ait JAL123 uçuş numaralı Boeing 747 jumbo jet, Japonya'nın Takamagahara Dağı'na düştü: 520 kişi öldü, 4 kişi kurtuldu.
1990 - TBMM yaptığı gizli oturumda, olası bir savaş durumunda Hükûmet'e müdahale izni verildi.
1992 - Kanada, Meksika ve ABD, NAFTA antlaşmasının ön görüşmelerini tamamladıklarını açıkladılar.
1996 - Türkiye ile İran arasında doğalgaz anlaşması imzalandı.
2000 - Rus Kursk denizaltısı, Barents Denizi'nde 112 mürettebatıyla battı.
2002 - CHP, 1999'dan beri ilk kez 3 yıl uzak kaldığı TBMM'ye, DSP'den istifa eden Gaziantep Bağımsız Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın CHP'ye katılmasıyla geri döndü.
2005 - Sri Lanka Dışişleri Bakanı Lakshman Kadirgamar, bir keskin nişancı tarafından öldürüldü.