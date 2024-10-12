Ekim ayında 12. güne girildi. Bu kapsamda 12 Ekim'de kutlanan özel günler gündemi meşgul etmeye başladı. Bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne oluyor. Bazı günler ise dini ve milli bayramlar sebebiyle resmi tatil olarak kabul ediliyor. Peki, 12 Ekim ne günü? Bugün dünya ne günü? İşte detaylar...