Bugün ne günü? 12 Ekim'de kutlanan özel günler
Ekim ayında 11 gün geride kalırken, 12 Ekim tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. 'Tarihte bugün' 12 Ekim Dünya Artrit Günü 1996'dan beri tüm dünyada kutlanmaktadır. Artrit Günü'nün amacı romatizma ve kas-iskelet sistemi hastalıkları hakkındaki farkındalık yaratmaktır. İşte 12 Ekim tarihinde kutlanan özel gün ve önemli olaylar...
Ekim ayında 12. güne girildi. Bu kapsamda 12 Ekim'de kutlanan özel günler gündemi meşgul etmeye başladı. Bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne oluyor. Bazı günler ise dini ve milli bayramlar sebebiyle resmi tatil olarak kabul ediliyor. Peki, 12 Ekim ne günü? Bugün dünya ne günü? İşte detaylar...
12 EKİM DÜNYA NE GÜNÜ?
12 Ekim Dünya Artrit Günü'dür. 1996’dan beri tüm dünyada kutlanan Artrit Günü'nün amacı romatizma ve kas-iskelet sistemi hastalıkları hakkındaki farkındalık yaratmaktır
12 EKİM TARİHİNDE YAŞANAN BAZI ÖNEMLİ OLAYLAR
1492 - Amerika'nın keşfi: Kristof Kolomb, Karayipler'e ulaştı. Fakat Doğu Hint Adaları'na geldiğini düşünüyordu.
1596 - Macaristan'daki Eğri Kalesi Osmanlıların eline geçti.
1692 - Salem Cadı Mahkemeleri, Massachusetts Valisi William Phips'in emriyle sona erdi.
1822 - I. Pedro, kendini Brezilya İmparatoru olarak ilan etti.
1847 - Alman sanayici Werner von Siemens, Siemens AG şirketini kurdu.
1856 - Girit'te 7,7 Mw ile 8,3 Mw arasında bir deprem meydana geldi.
1917 - I. Dünya Savaşı: Belçika'nın Ypres şehri yakınında I. Passchendaele Muharebesi'nde hardal gazı ilk kez kullanıldı ve bir günde yaklaşık 20000 asker öldü.
1925 - Mustafa Kemal, İzmir'de manevraları izledikten sonra ordunun Türk topraklarını savunmaya hazır olduğunu söyledi.
1928 - Suni solunum cihazı, ilk kez Boston'daki bir çocuk hastanesinde kullanıldı.
1944 - II. Dünya Savaşı: Atina'daki Alman işgali sona erdi.
1953 - Pancar Kooperatifleri Bankası (Şekerbank), Eskişehir'de kuruldu.
1968 - 19. Yaz Olimpiyat Oyunları, Meksiko'da başladı.
1968 - Ekvator Ginesi, İspanya'dan bağımsızlığını kazandı.
1969 - Genel seçimler yapıldı. Adalet Partisi 256 milletvekiliyle iktidarını korudu. CHP 143, Güven Partisi 15, Millet Partisi 6, MHP 1, Türkiye Birlik Partisi 8, Yeni Türkiye Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 2 Milletvekili çıkardı.
1974 - İzmir'de Belediye'ye bağlı iş yerlerinde başlatılan grevin beşinci günü. İzmir sokak ve caddeleri çöp yığınlarıyla doldu.
1975 - 54 Senatör ve 6 Milletvekilliği için yapılan ara seçimlerde; Adalet Partisi 27 Senatör, 5 Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi 25 Senatör, 1 Milletvekili, Millî Selamet Partisi 2 Senatör çıkardı.
1975 - Bursa'daki TOFAŞ Otomobil Fabrikası'nda 100.000 Murat 124 otomobil üretildiği açıklandı.
1980 - Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Vehbi Koç'u kabul etti.
1980 - 11. Genel nüfus sayımı yapıldı. Sokağa çıkma yasağı sırasında güvenlik güçleri operasyonlar yaptı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Türkiye'nin nüfusu: 44.736.957 olarak belirlendi.
1983 - Japonya'nın eski Başbakanlarından Kakuei Tanaka, Lockheed şirketinden 2 milyon dolar rüşvet almak suçundan 4 yıl hapse mahkûm oldu.
1984 - IRA, Margaret Thatcher'in kaldığı otele bomba attı. Thatcher kurtuldu, fakat 5 kişi öldü.
1991 - Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Gorbaçov ile diğer Cumhuriyet liderlerinin bir araya geldiği Devlet Konseyi toplantısında 'KGB'nin lağvedilmesi' kararı alındı.
2000 - Yemen'in Aden limanında bir ABD destroyerinde meydana gelen patlamada, 17 Amerikan askeri öldü.
2002 - Birleşmiş Milletler tarafından 12 Ekim günü, Uluslararası Doğal Afetleri Azaltma Günü ilan edildi.
2002 - Endonezya'nın turistik adası Bali'de kalabalık bir gece kulübüne düzenlenen bombalı saldırıda, çoğunluğu yabancı 202 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.
2004 - Anadolu Federe İslam Devleti isimli yasa dışı örgütün lideri Metin Kaplan, gözaltına alındığı Almanya'dan özel uçakla Türkiye'ye getirildi. 13 Ekim'de tutuklanan Kaplan, Bayrampaşa Cezaevi'ne konuldu.
2005 - Çin'in ikinci insanlı uzay aracı olan Shenzhou 6 fırlatıldı ve 5 gün boyunca yörüngede kaldı.
2006 - Fransa'da Sosyalist Parti'nin sunduğu ve "Ermeni Soykırımının İnkârının Suç Sayılması"nı öngören yasa teklifi, Fransa Parlamentosu'nda 19'a karşı 106 oyla kabul edildi.
2006 - İsrail-Lübnan savaşında, BM Barış Gücü kapsamında görev yapacak 261 kişilik TSK Kara Birliği Lübnan'a hareket etti.
2006 - Nobel Edebiyat Ödülü, yazar Orhan Pamuk'a verildi.