12 ilde 'saadet zinciri' operasyonu! 0:00 / 0:00

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Olayda B.Ş. adlı kadının birçok ilde şirketine bağlı şubeler açarak yüzlerce kişiden yaklaşık 450 milyon lira topladığı ve bu kişileri dolandırdığı belirlendi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, B.Ş.'nin sahibi olduğu şirketi aracılığıyla mağdurlardan yurtdışı yatırım fonları, borsa, kripto para ve diğer yatırım araçlarında kullanılmak üzere ve aylık yüzde 15 ila yüzde 20 kâr payı vaadiyle para topladığı tespit edildi.

Ancak toplanan parayla yatırım yapılmadığı, yapıya yeni müşteri getirenlere ilk birkaç ay sözde kâr payı ödendiği, ancak daha sonra bunların da verilmediği belirlendi.

Polisin aylar süren takibi sonucu ortaya çıkan dolandırıcılık olayının ardından önceki gün düğmeye basıldı. Gözaltına alınan 18 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.