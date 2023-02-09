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Haberler Gündem Eğitim Tarih 12 Levha Kanunları Nedir, Ne Demek? Madde Madde 12 Levha Kanunları Nelerdir?
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12 Levha Kanunları nedir, ne demek? Madde madde 12 Levha Kanunları nelerdir?

12 Levha Kanunları; Roma İmparatorluğu’nda, sözlü hukuk kuralları yerine yazılı hukuk kurallarına geçişin bir sonucu olarak hazırlanmış olan kanunlar bütünü olarak tarif edilebilir. İsmini, üzerine yazılmış olduğu 12 metal levhadan alan bu kanunlar, günümüz Kıta Avrupa hukukunun da temelini oluşturmaktadır. Aile, veraset, borç ve ceza hukuku gibi alanları da bünyesinde barındıran 12 Levha Kanunları nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

12 Levha Kanunları Nedir, Ne Demek? Madde Madde 12 Levha Kanunları Nelerdir?
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MÖ. 450 yılında yapımına başlanan ve 2 yıl gibi bir sürede tamamlanarak şehir meydanına asılan 12 Levha Kanunları hangi uygarlığa aittir? 12 Levha Kanunları nelerdir? Roma hukuku nasıl oluşmuştur sorusuna yanıtlar aradığımız yazımızı sizler için kaleme aldık. İşte, tüm detaylar…

12 Levha Kanunları Nedir?

12 Levha Kanunları; (Leges Duodecim Tabularum) yazılı olmayan ve gelenek, adet, örf gibi temellere dayanan sözlü hukuk kurallarının, yazılı hukuk kuralları haline getirilmesi sürecinde oluşturulan bir kanunlar bütünüdür. MÖ. 450 yılında hazırlanmaya başlanan ve 2 yılda tamamlanan bu kanun metinleri, Patrici adı verilen soylular ile Pleb adı verilen halk arasındaki sınıf mücadelesinin neticesinde hazırlanmıştır.

12 Levha Kanunları Hangi Uygarlığa Aittir?

12 Levha Kanunları; Roma İmparatorluğu tarafından hazırlanmış olan kanun metinleridir. Patrici ve Plebler arasındaki sınıf mücadelesinin sonunda, Pleblerin yoğun baskı neticesinde hazırlanan bu kanun metinleri, hazırlandıktan sonra Roma’nın en büyük meydanı olan Forum Romanum’a asılmış ve halka ilan edilmiştir.

10 kişilik bir komisyon tarafından hazırlanan ve temelde toplum içindeki sınıf mücadeleleri ve çatışmaları engellemek için hazırlanan bu kanun metni, sözlü hukuku yazılı hukuk haline getirerek kanun önünde eşitlik prensibini hayata geçirmiştir.

12 Levha Kanunları Nelerdir?

Konuyla ilgili araştırmalar yapan tarihçiler ve hukukçular, 12 Levha Kanunlarının oluşturulmasında siyasi ve hukuki olmak üzere iki temel amacın belirleyici olduğundan bahsetmektedirler. Hazırlanan bu kanun metniyle siyasi açıdan, asiller ile halkın geri kalanı arasında mümkün olduğu kadar eşitliği ve adaleti sağlamak, yöneticilerin keyfi davranışlarda bulunmasını engellemek hedeflenirken; hukuki açıdan ise örf ve adetlere dayanan eski sözlü hukuku tespit etmek amaçlanmıştır. Madde madde 12 Levha Kanunları şu şekildedir:

  • Bir kimse, kendisine borcu olan bir kişiyi hâkim karşına götürür. Eğer borçlu, borcunu ödeyemezse; alacaklı olan kişi kesin bir şekilde belirtilen hususlara uyarak borçluya el koyabilir, onu evine götürebilir ve zincire vurabilir. Borçlu borcunu yine ödeyemezse alacaklı onu öldürebilir ya da köle olarak satabilir. Eğer alacaklı olanların sayısı birden fazla ise borçlu, alacaklı sayısı kadar parçalara ayrılır.
  • Anne ve babayı öldürme, kundakçılık ve vatana ihanet suçunu işleyenler önce kırbaçlanır, zincire vurulur ve yakılarak öldürülürler.
  • Yalancı şahitlik yapan kişi uçurumdan aşağı atılarak öldürülür.
  • Gece hırsızlık yapıldığında ve hırsız suçüstü yakalandığında öldürülebilir. Daha hafif durumlarda ise hırsız, verdiği zararın iki katını öder.

Roma Hukuku Nasıl Oluşmuştur?

Roma Hukuku; Roma’nın kuruluşu olan MÖ. 753 yılından, imparator 1. Justinianus’un MS. 565 yılında ölümüne kadar geçen sürede, hem Roma’da hem de Roma’nın egemen olduğu bölgelerde uygulanmış olan bir hukuk sistemidir. MÖ. 753 yılından itibaren uygulanmakta olan Roma hukukunun toplanıp bir araya getirilmesi ise imparator Justinianus döneminde gerçekleşmiştir.

Batı Roma İmparatorluğu’nun kaybettiği yerleri geri kazanmayı ve Roma hukukunun tüm Roma topraklarında en saf haliyle uygulanmasını arzulayan Justinianus; çalışmalar başlatmış ve “Corpus İuris Civilis” adındaki roma hukuku külliyatını toplamıştır.

Justinianus döneminde toplanan bu Roma hukuk düzeni, 12. Yüzyıldan itibaren Bologna Üniversitesi’nde çalışmalara ve incelemelere konu edilmiş; daha sonra da tüm Avrupa’ya yayılmıştır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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