Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 5.059.433 yükseldi. 43.589 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

12 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

11 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

11 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 278 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 14 bin 497 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 278 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 43 bin 589’a yükseldi. Toplamda 49 milyon 830 bin 456 test yapıldı. Bugün yapılan 226 bin 452 testten, 14 bin 497 yeni vaka sayısı, bin 582 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 59 bin 433 olduğu, bugün iyileşen 22 bin 253 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 766 bin 124’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,0, ağır hasta sayısının ise 2 bin 975 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 159 milyon 402 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 312 bine, iyileşenlerin sayısı 137 milyon 2 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 483 bini, Hindistan'da 22 milyon 940 bini, Brezilya'da 15 milyon 184 bini ve Fransa'da 5 milyon 780 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 300 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Hindistan'da Kovid-19 vakalarının ve acil bakım gerektiren hasta sayısının artması nedeniyle çok sayıda cami bakım merkezine dönüştürüldü.

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, ekonomide Kovid-19 salgınının neden olduğu resesyonun geride kaldığı beklentisiyle on üç yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in ilk çeyrekteki net karı, aşı satışının ardından gelirlerindeki sert yükselişle 1 milyar 128,1 milyon avro olarak gerçekleşti.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

İngiltere'de, salgınla mücadele için alınan önlemlerin hafifletilmesi kapsamında 17 Mayıs'tan itibaren sinema, tiyatro ve müzelerin yeniden açılacağı, restoran ve barların ise iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacağı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın pek çok bölgesinde Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarının düştüğünü ancak aşı erişimindeki "şok edici küresel eşitsizliğin" salgını sona erdirmenin önündeki en büyük risklerden biri olduğunu bildirdi.

Türkiye ve Sırbistan arasında karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması amacıyla Kovid-19 aşı sertifikasının tanınmasına yönelik uygulamanın yakın zamanda devreye konulmasının planlandığı açıklandı.

Malezya'da salgının yayılmasını önlemek için ülke genelinde il ve ilçeler arası seyahat yasağı uygulanmaya başladı.

Malezya hükümeti ayrıca, ramazandan bu yana Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 12 Mayıs'tan 7 Haziran'a kadar ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Japonya hükümeti, Kovid-19 ile mücadele kapsamında günlük bir milyon kişinin aşılanmasını hedefliyor.

Kenya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İngiltere'den gelen yolcuların 14 gün karantinada kalacağını açıkladı.

Çin, dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e Nepal tarafından tırmanan dağcılarla temas yoluyla Kovid-19 bulaşmasını önlemek amacıyla dağa Çin tarafından tırmananları ayıran bir hat oluşturmayı planlıyor.

Pakistan'da sağlık yetkilileri, ülkeye dönen Taylandlı bir kadın ve 4 yaşındaki oğlunda Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türünün tespit edildiğini bildirdi.

Avustralya'da federal mahkeme, Hindistan'dan geleceklere uyguladığı ülkeye giriş yasağının kaldırılması için açılan davayı reddetti.

Vietnam'da son 24 saatte 129 kişi ile günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı görüldü.