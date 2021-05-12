Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 5.059.433 yükseldi. 43.589 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

12 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

11 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

11 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 278 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 14 bin 497 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 278 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 43 bin 589’a yükseldi. Toplamda 49 milyon 830 bin 456 test yapıldı. Bugün yapılan 226 bin 452 testten, 14 bin 497 yeni vaka sayısı, bin 582 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 59 bin 433 olduğu, bugün iyileşen 22 bin 253 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 766 bin 124’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,0, ağır hasta sayısının ise 2 bin 975 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 159 milyon 402 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 312 bine, iyileşenlerin sayısı 137 milyon 2 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 483 bini, Hindistan'da 22 milyon 940 bini, Brezilya'da 15 milyon 184 bini ve Fransa'da 5 milyon 780 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 300 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Hindistan'da Kovid-19 vakalarının ve acil bakım gerektiren hasta sayısının artması nedeniyle çok sayıda cami bakım merkezine dönüştürüldü.

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, ekonomide Kovid-19 salgınının neden olduğu resesyonun geride kaldığı beklentisiyle on üç yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in ilk çeyrekteki net karı, aşı satışının ardından gelirlerindeki sert yükselişle 1 milyar 128,1 milyon avro olarak gerçekleşti.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

İngiltere'de, salgınla mücadele için alınan önlemlerin hafifletilmesi kapsamında 17 Mayıs'tan itibaren sinema, tiyatro ve müzelerin yeniden açılacağı, restoran ve barların ise iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacağı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın pek çok bölgesinde Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarının düştüğünü ancak aşı erişimindeki "şok edici küresel eşitsizliğin" salgını sona erdirmenin önündeki en büyük risklerden biri olduğunu bildirdi.

Türkiye ve Sırbistan arasında karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması amacıyla Kovid-19 aşı sertifikasının tanınmasına yönelik uygulamanın yakın zamanda devreye konulmasının planlandığı açıklandı.

Malezya'da salgının yayılmasını önlemek için ülke genelinde il ve ilçeler arası seyahat yasağı uygulanmaya başladı.

Malezya hükümeti ayrıca, ramazandan bu yana Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 12 Mayıs'tan 7 Haziran'a kadar ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Japonya hükümeti, Kovid-19 ile mücadele kapsamında günlük bir milyon kişinin aşılanmasını hedefliyor.

Kenya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İngiltere'den gelen yolcuların 14 gün karantinada kalacağını açıkladı.

Çin, dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e Nepal tarafından tırmanan dağcılarla temas yoluyla Kovid-19 bulaşmasını önlemek amacıyla dağa Çin tarafından tırmananları ayıran bir hat oluşturmayı planlıyor.

Pakistan'da sağlık yetkilileri, ülkeye dönen Taylandlı bir kadın ve 4 yaşındaki oğlunda Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türünün tespit edildiğini bildirdi.

Avustralya'da federal mahkeme, Hindistan'dan geleceklere uyguladığı ülkeye giriş yasağının kaldırılması için açılan davayı reddetti.

Vietnam'da son 24 saatte 129 kişi ile günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı görüldü.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Prof. Dr. Alper Şener: İstanbul'a özel aşılama şart! Salgını İstanbul'da kontrol edemezsek...
SAĞLIKİstanbul'a özel aşılama şart!
Son dakika: Sinovac, Türkiye'ye üretim için lisansı verdi
SAĞLIKSinovac, Türkiye'ye üretim için lisansı verdi
SON DAKİKA! İki doz aşı olanlar 'aşı kimliği' alabilecek! Aşı kimliği nasıl alınır?
SAĞLIKİki doz aşı olanlar 'aşı kimliği' alabilecek
11 Mayıs korona tablosu 2021 açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
SON DAKİKA! 11 Mayıs korona tablosu 2021 açıklandı! (11 Mayıs vaka sayısı)
SAĞLIKYeni vaka sayısı açıklandı
Vejetaryenler et yiyenlerden daha sağlıklı biyogöstergelere sahip
SAĞLIKVejetaryenler et yiyenlerden daha sağlıklı ...
Aşırı şeker tüketimi sertleşme bozukluğu nedeni - Haberler
SAĞLIKBayramda dikkat! Aşırı şeker tüketimi sertleşme ...
Prof. Dr. Enginyurt açıkladı: Tam kapanma 19 Mayıs haftasına uzatılırsa yaza temiz girebiliriz - Haberler
SAĞLIKProf. Dr. Enginyurt: Tam kapanma 19 Mayıs haftasına ...
SON DAKİKA! Bakan Koca açıkladı! İşte vaka sayıları düşen iller - Haber
SAĞLIKVaka sayısı düşen iller açıklandı
50 yaş üstü ne zaman aşılanacak? 50 yaş üstü aşılama başladı mı? Aşıda son durum
SAĞLIK50 yaş üstü ne zaman aşılanacak?