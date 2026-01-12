Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 12 Ocak 2026 planlı elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ/BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        12 Ocak 2026 planlı elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul genelinde 12 Ocak Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik geçici olarak kesilecek. Peki, 12 Ocak Pazartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte merak edilen güncel bilgiler...

        Giriş: 12.01.2026 - 00:00 Güncelleme: 12.01.2026 - 07:35
        12 Ocak Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle kent genelinde enerji kesintisi yapılacağını açıkladı. Şirketin planına göre, kesintiler birçok ilçede belirli saat aralıklarında etkili olacak. İşte ayrıntılar...

