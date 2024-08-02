12 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki Haftanin ve Tel Rıfat bölgelerinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi.
Giriş: 02.08.2024 - 12:19 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:20
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Operasyonların Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
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