12. YARGI PAKETİ DETAYLARI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi’ne ilişkin yaptığı açıklamada paketin yeniden ele alındığını ve kapsamlı değişiklikler üzerinde çalışıldığını belirtti. Gürlek, 11. Yargı Paketi’nin yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, 12. pakette tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

Yargı süreçlerinin uzun sürmesinin vatandaşta memnuniyetsizlik oluşturduğunu dile getiren Gürlek, yaklaşık 12,5 milyon dosya bulunduğunu ve bu yükün azaltılması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda uzlaştırma ve arabuluculuk sistemlerinin genişletileceğini aktardı.

Boşanma davalarının yıllarca sürdüğüne dikkat çeken Gürlek, çekişmeli boşanma süreçlerinde arabuluculuk modelinin devreye alınmasının planlandığını belirtti. Ayrıca yargılamaların hızlandırılması için istinaf ve temyiz süreçlerinde yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Çocukların suçlara karışmasına da değinen Gürlek, cezaların yetersiz görüldüğünü ve özellikle ağır suçlarda daha caydırıcı düzenlemeler yapılacağını ifade etti. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili aile sorumluluğu konusunda ise mevcutta bir düzenleme olmadığını, ancak konunun değerlendirildiğini söyledi.

Uyuşturucu suçlarından cezaevinde bulunan çocuklar için ise tahliyeden önce AMATEM sürecinin cezaevi içinde başlatılmasına yönelik bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.