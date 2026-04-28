12. Yargı Paketi maddeleri: 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, af gelecek mi?
12. Yargı Paketi’ne ilişkin son gelişmeler kamuoyunda yakından izleniyor. Adalet Bakanlığı’nın teknik çalışmalarını tamamladığı düzenlemenin kısa süre içinde Meclis’e sunulması bekleniyor. Paket, yargı süreçlerini hızlandırmayı ve olası hak kayıplarını önlemeyi hedefleyen kapsamlı değişiklikler içeriyor. Ayrıca adalet sisteminin daha etkin ve verimli işlemesine yönelik yeni düzenlemeler de pakette yer alıyor. Peki 12. Yargı Paketi onaylandı mı, ne zaman çıkacak? Af gelecek mi? Tüm detaylar haberimizde.
12. YARGI PAKETİ ONAYLANDI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Henüz resmi takvimi kesinleşmeyen 12. Yargı Paketi’nin, mayıs ayının ilk haftasında Adalet Bakanlığı bünyesindeki komisyonda görüşülmesi öngörülüyor.
TBMM’de kabul edilmesinin ardından söz konusu düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
12. YARGI PAKETİNDE AF ÇIKACAK MI?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Şubat 2026’da TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
“Terörsüz Türkiye” sürecinde temel hedefin terör örgütünün tamamen silah bırakması olduğunu belirten Gürlek, bundan sonraki adımların Meclis’in kararları doğrultusunda şekilleneceğini ifade etti. “Meclis takdirinden sonra gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır.” diyen Bakan Gürlek, genel af ya da kişiye özel bir düzenlemenin kesinlikle söz konusu olmadığını da vurguladı.
12. YARGI PAKETİ DETAYLARI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi’ne ilişkin yaptığı açıklamada paketin yeniden ele alındığını ve kapsamlı değişiklikler üzerinde çalışıldığını belirtti. Gürlek, 11. Yargı Paketi’nin yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, 12. pakette tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla çalışmaların başlatıldığını ifade etti.
Yargı süreçlerinin uzun sürmesinin vatandaşta memnuniyetsizlik oluşturduğunu dile getiren Gürlek, yaklaşık 12,5 milyon dosya bulunduğunu ve bu yükün azaltılması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda uzlaştırma ve arabuluculuk sistemlerinin genişletileceğini aktardı.
Boşanma davalarının yıllarca sürdüğüne dikkat çeken Gürlek, çekişmeli boşanma süreçlerinde arabuluculuk modelinin devreye alınmasının planlandığını belirtti. Ayrıca yargılamaların hızlandırılması için istinaf ve temyiz süreçlerinde yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını kaydetti.
Çocukların suçlara karışmasına da değinen Gürlek, cezaların yetersiz görüldüğünü ve özellikle ağır suçlarda daha caydırıcı düzenlemeler yapılacağını ifade etti. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili aile sorumluluğu konusunda ise mevcutta bir düzenleme olmadığını, ancak konunun değerlendirildiğini söyledi.
Uyuşturucu suçlarından cezaevinde bulunan çocuklar için ise tahliyeden önce AMATEM sürecinin cezaevi içinde başlatılmasına yönelik bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.