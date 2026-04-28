        Haberler Bilgi Gündem 12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: 12. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, ne zaman çıkacak? Genel af çıkacak mı?

        12. Yargı Paketi'ne ilişkin son dakika gelişmeleri kamuoyunun yakın takibinde bulunuyor. Adalet Bakanlığı tarafından teknik hazırlıkları tamamlanan düzenlemenin kısa süre içinde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Yeni paket, yargı süreçlerinin daha hızlı işlemesini sağlamak ve hak kayıplarını önlemek amacıyla geniş kapsamlı değişiklikler içeriyor. Peki 12. Yargı Paketi onaylandı mı, ne zaman çıkacak? Af gelecek mi? Tüm detaylar haberimizde.

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 19:40 Güncelleme:
        12. Yargı Paketi’ne ilişkin son gelişmeler kamuoyunda yakından izleniyor. Adalet Bakanlığı’nın teknik çalışmalarını tamamladığı düzenlemenin kısa süre içinde Meclis’e sunulması bekleniyor. Paket, yargı süreçlerini hızlandırmayı ve olası hak kayıplarını önlemeyi hedefleyen kapsamlı değişiklikler içeriyor. Ayrıca adalet sisteminin daha etkin ve verimli işlemesine yönelik yeni düzenlemeler de pakette yer alıyor. Peki 12. Yargı Paketi onaylandı mı, ne zaman çıkacak? Af gelecek mi? Tüm detaylar haberimizde.

        12. YARGI PAKETİ ONAYLANDI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Henüz resmi takvimi kesinleşmeyen 12. Yargı Paketi’nin, mayıs ayının ilk haftasında Adalet Bakanlığı bünyesindeki komisyonda görüşülmesi öngörülüyor.

        TBMM’de kabul edilmesinin ardından söz konusu düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

        12. YARGI PAKETİNDE AF ÇIKACAK MI?

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Şubat 2026’da TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        “Terörsüz Türkiye” sürecinde temel hedefin terör örgütünün tamamen silah bırakması olduğunu belirten Gürlek, bundan sonraki adımların Meclis’in kararları doğrultusunda şekilleneceğini ifade etti. “Meclis takdirinden sonra gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır.” diyen Bakan Gürlek, genel af ya da kişiye özel bir düzenlemenin kesinlikle söz konusu olmadığını da vurguladı.

        12. YARGI PAKETİ DETAYLARI

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi’ne ilişkin yaptığı açıklamada paketin yeniden ele alındığını ve kapsamlı değişiklikler üzerinde çalışıldığını belirtti. Gürlek, 11. Yargı Paketi’nin yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, 12. pakette tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

        Yargı süreçlerinin uzun sürmesinin vatandaşta memnuniyetsizlik oluşturduğunu dile getiren Gürlek, yaklaşık 12,5 milyon dosya bulunduğunu ve bu yükün azaltılması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda uzlaştırma ve arabuluculuk sistemlerinin genişletileceğini aktardı.

        Boşanma davalarının yıllarca sürdüğüne dikkat çeken Gürlek, çekişmeli boşanma süreçlerinde arabuluculuk modelinin devreye alınmasının planlandığını belirtti. Ayrıca yargılamaların hızlandırılması için istinaf ve temyiz süreçlerinde yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını kaydetti.

        Çocukların suçlara karışmasına da değinen Gürlek, cezaların yetersiz görüldüğünü ve özellikle ağır suçlarda daha caydırıcı düzenlemeler yapılacağını ifade etti. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili aile sorumluluğu konusunda ise mevcutta bir düzenleme olmadığını, ancak konunun değerlendirildiğini söyledi.

        Uyuşturucu suçlarından cezaevinde bulunan çocuklar için ise tahliyeden önce AMATEM sürecinin cezaevi içinde başlatılmasına yönelik bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Okan Buruk’un üç gollük derbi formülü!
        Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
