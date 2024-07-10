12 yıl sonra normalleşme adımı: Suriye Hava Yolları, Riyad'a uçuş başlattı

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Hava Yolları'na ait uçak, bu sabah Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na indi.

Seferin, Şam-Riyad arasında düzenli uçuşlara dönüşme sinyali olduğu ifade edilen haberde, "Bu vesileyle Riyad havalimanları şirketi, Kral Halid Havalimanı'nda Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi Dr. Eymen Susan ve hava taşımacılığı alanında çok sayıda Suudi yetkilinin katılımıyla bir kutlama düzenledi." ifadesi kullanıldı.

Riyad-Şam'ın normalleşme süreci

Suriye'de ayaklanmaların başladığı 2011'den sonra Suudi Arabistan ile Suriye yönetimi arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmiş, iki ülke Mart 2012'de karşılıklı uçak seferlerini durdurmuştu.