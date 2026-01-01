Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 1.200.000 TL TL KAZANDIRAN NUMARALAR SON DAKİKA: 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 1.200.000 TL kazandıran sayılar belli oldu!

        1.200.000 TL kazandıran numaralar belli oldu! 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 1.000.000 TL kazandıran sayılar hangileri?

        1.200.000 TL TL kazandıran numaralar belli oldu. 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Çarşamba akşamı canlı yayında gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası ''1.200.000 TL TL kazandıran sayılar hangileri?'' sorusu yanıt buldu. 1.000.000 TL çıkan biletler MPİ resmi internet sayfası üzerinden öğrenilebiliyor. İşte, 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 1.200.000 TL ikramiye kazandıran numaralar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 01:17 Güncelleme: 01.01.2026 - 01:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        1.200.000 TL kazandıran numaralar açıklandı! Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı noter huzurunda yapıldı. 800 milyon TL’lik büyük ikramiyeli çekiliş, MP TV canlı yayını üzerinden takip edildi. Çekiliş sonrası 1.200.000 TL ikramiyenin hangi numaralara çıktığı merak konusu oldu. Peki, Milli Piyango 1.000.000 TL kazandıran numaralar hangileri? İşte, 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 1.200.000 TL TL kazandıran sayılar listesi haberimizde…

        2

        2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE 1.200.000 TL KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU

        0039163 0784517 0991786 1523952 2047090 2144414 2196618 2219938 2582860 2725535
        3175322 3992619 4001198 4079278 4335796 4457922 5212440 5445312 5586830 5604841
        7718960 8097447 8511041 8718424 8861321 9043433 9306404 9507558 9794617 9976086
        3

        2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı yapılan çekilişin ardından 2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online tarafından açıklanıyor.

        Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2026 sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

        4

        MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Milli Piyango sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor.

        Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ekrana bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.

        MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?

        Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye tutarı belli oldu. Bu yıl 800 milyon TL olan büyük ikramiye, önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olacak.

        Bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi.

        6

        BÜYÜK İKRAMİYE NASIL DAĞITILIYOR?

        Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 800 milyon TL kazandıracak.

        Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet veya biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?