Elazığ Ağın ilçesinde bulunan ve koruma altına alınan 125 yıllık tarihi konak restore edilerek, turizme kazandırılacak.

Mustafa Uc'un haberine göre, Ağın'da 125 yıl önce eski belediye başkanlarından Ekrem İspir tarafından yaptırılan konak, günümüze kadar ayakta kalmayı başardı. Tarihi konak için kaymakamlık harekete geçti. Konak, Diyarbakır Koruma Kurulu'nda tescilletilerek koruma altına alındı. Kaymakamlık, restorasyon için de proje hazırladı.

AĞIN'IN ESKİ KÜLTÜRÜ YAŞATILACAK

Ağın Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, "Konağımız 125 yıllık, yıkılmadan ayakta kalmayı başarmış fakat tam olarak kullanılacak durumda değil. Konağın tescili Ağın Kaymakamlığı'na aittir. Diyarbakır Koruma Kurulu'nda onaylandı ve tescillendi şu anda koruma altında bir binamız. Yaptığımız proje ile birlikte burayı yaklaşık maliyeti de çıkararak DAP İdare Başkanlığı'na sunduk. Gelecek ödenek ile birlikte bu konağın restoresi yapılacak. Restore edildikten sonra turizm amaçlı açacağız. Ağın'ın yiyecek ve içecekleri olsun, kıyafetleri, kullanılan eşyalar, Ağın'dan çıkan önemli değerlerimizin eşyaları, eserlerini de sergilemeyi planlıyoruz. Hem turist çekmek amaçlı hem de Ağın'ın eski kültürünü yaşatmak için burayı restore etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.