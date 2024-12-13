Günlerin tarihi anlam ve önemini keşfetmek, geçmişle bağ kurmamıza yardımcı olur. 13 Aralık, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde özel bir yere sahip olan bir tarih. Kutlanan özel günlerden yaşanan unutulmaz olaylara kadar pek çok açıdan merak uyandıran bu tarih, geçmişten bugüne uzanan izlerle dolu. Peki, 13 Aralık neden dikkat çekiyor? Bu tarihte hangi önemli olaylar gerçekleşti? İşte detaylar...