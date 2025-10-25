Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat 13. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Yarışma filmleri açıklandı

        13. Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj yarışma filmleri açıklandı

        Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı'nca düzenlenen 13. Boğaziçi Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj yarışma filmleri belli oldu. Festivalde bu yıl on film, Altın Yunus için yarışacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2025 - 09:09 Güncelleme: 25.10.2025 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj yarışma filmleri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 13. kez gerçekleştirilecek olan Boğaziçi Film Festivali Ulusal Uzun Metraj yarışma heyecanına katılacak isimler belli oldu. 7-14 Kasım tarihleri arasındaki festivalde bu yıl on film, büyük ödül için yarışacak.

        Ulusal Uzun Metraj Yarışması'na seçilen filmler arasında "Bağ Bozumu", "Bir Adam Yaratmak", "Gölün Şarkısı", "Gündüz ve Gece", "Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok", "Kanto", "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi", "Parçalı Yıllar", "Rayların Ötesinde" ve "Tavşan İmparatorluğu" filmleri yer alıyor.

        REKLAM

        ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI'NDA 10 FİLM ALTIN YUNUS İÇİN YARIŞACAK

        "Ulusal Uzun Metraj Yarışması" filmleri arasında; yönetmenliğini Mesut Gengeç'in yaptığı, İstanbul'daki sorunlu yaşamından kaçan Burak'ın Bozcaada'daki bağlarda geçmişiyle ve gömülü sırlarla yüzleşmesini konu alan "Bağ Bozumu", yönetmenliğini Murat Çeri'nin üstlendiği, yazdığı trajedinin içine sürüklenerek gerçek ile kurgu arasındaki sınırı kaybeden bir yazarın hikayesi "Bir Adam Yaratmak", Tayfun Belet imzalı ıssız bir gölde yaşayan balıkçı İbrahim'in, gizemli bir yabancıyla karşılaşınca geçmişiyle yüzleşmesini anlatan "Gölün Şarkısı", Ali Altınöz'ün yönettiği, miras işleri için köyüne döndüğünde çocukluk arkadaşıyla karşılaşan Tufan'ın kendi travmalarıyla yüzleştiği "Gündüz ve Gece", yönetmenliğini Murad Zaloğlu'nun yaptığı mezarlıkta geçen trajikomik olayları ve baba-oğul ve yalnızlık hikâyelerini iç içe geçiren "Güneşin altında Yeni Bir Şey Yok", Ensar Altay imzalı, kayınvalidesinin kaybolmasıyla hayatı altüst olan Sude'nin aile sırlarını ve kendi sınırlarını keşfettiği "Kanto", Tunç Davut'un yönettiği bayram arifesinde kaybolan bakıcısının çocuklarıyla kalan yaşlı Refik'in hikayesini anlatan "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi", Hasan Tolga Pulat imzalı, 1975'te Amerikan ambargosunun yarattığı ekonomik krizin Türkiye'de sinema sektörünü derinden etkilediği dönemde, tiyatrocu Aytekin'in istemeden Türk sinemasının kriz ortamında bir yıldıza dönüşmesini konu alan "Parçalı Yıllar", Cenk İzgören'in yönettiği, İntihar için gittiği kasabada trenin gelmemesiyle hayatın anlamını sorgulamaya başlayan Başak'ın hikâyesi "Rayların Ötesinde" ve Seyfettin Tokmak imzalı, babası tarafında zorla engelli taklidi yaptırılan Musa'nın, kendisi gibi doğasından koparılıp yem olarak kullanılan yaban tavşanlarını kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatan "Tavşan İmparatorluğu" yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #13. Boğaziçi Film Festivali
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        "Putin'in parası ve askerleri tükeniyor"
        "Putin'in parası ve askerleri tükeniyor"
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!