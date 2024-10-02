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        Haberler Sağlık 13 gündür hapşırma nöbeti geçiren kadın tedavi olmak istiyor | Sağlık Haberleri

        13 gündür hapşırma nöbeti geçiren kadın tedavi olmak istiyor

        Batman'da hapşırma nöbeti geçiren 24 yaşındaki kadın tedavi olmak istiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 09:54 Güncelleme: 02.10.2024 - 09:54
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        13 gündür hapşırma nöbeti geçiriyor!
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        Seyitler Mahallesi'nde yaşayan Benazir Aydın'ın, 18 Eylül'de başlayan ve aralıklarla devam eden hapşırma nöbeti durmayınca ailesi tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Aydın'a burada uygulanan tedaviden sonuç alınamadı.

        Aydın, tedavi için yetkililerden yardım istedi.

        Kadının görümcesi Yasemin Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yengesinin 13 gündür hapşırık nöbeti geçirdiğini söyledi.

        Her gün hastaneye başvurmalarına rağmen çözüm bulamadıklarını anlatan Aydın, 2 çocuk annesi yengesinin perişan olduğunu belirtti.

        Yengesinin yaşadığı soruna çözüm bulunmasını istediklerini bildiren Aydın, şöyle konuştu:

        "Biz de korkmaya başladık. Yengem sürekli hapşırdığı için yemek yiyemiyor, su içemiyor. Biz bir çözüm bulamıyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz."

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