Dün reytinglerde kim birinci oldu? 13 Nisan Cumartesi dünün AB ve Total reyting sıralaması!
Bayram tatilinin sona ermesiyle beraber televizyonların vazgeçilmezi olan yapımlar yeniden yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 13 Nisan Cumartesi akşamının reyting sıralaması ise en çok merak edilen konulardan oldu. İşte, AB ve total sıralamaya göre dün akşamın birinci ismi...
Giriş: 14.04.2024 - 08:19 Güncelleme: 14.04.2024 - 08:19
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Cumartesi akşamları ailemiz ve sevdiklerimizle televizyon başında sevdiğimiz yapımları izlemek için birebirdir. Dün akşamın zirve ismi ise bugün belli olacak! İşte, 13 Nisan Cumartesi gününün reyting birincisi...
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13 NİSAN CUMARTESİ REYTİNG SIRALAMASI
13 Nisan Cumartesi akşamının reytingleri henüz belli olmadı. Sıralamalar belirlendiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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