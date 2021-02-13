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13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Dünya Radyo Günü ne zamandır kutlanıyor?

13 Şubat Dünya Radyo Günü olarak kutlanmaktadır. 1907 yılında gerçekleştirilen ilk radyo yayınından beri kullanılmaya devam edilen radyo hayatımızın önemli bir kitle iletişim aracı. Peki, 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Dünya Radyo Günü ne zamandır kutlanıyor? İşte ayrıntılar...

13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Dünya Radyo Günü ne zamandır kutlanıyor?

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO 2011 yılından beri 13 Şubat’ı Dünya Radyo Günü olarak kutlamaktadır. Aynı zamanda ülkemizde radyo yayıncılığının başladığı tarih olan 6 Mayıs 1927 tarihinden 80 yıl sonra 6 Mayıs 2007’den beri radyo günü olarak kutlanmaktadır. Peki, 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Dünya Radyo Günü ne zamandır kutlanıyor? İşte ayrıntılar...

13 DÜNYA RADYO GÜNÜ NEDİR?

Kısa adı UNESCO olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu, 25 Ekim-10 Kasım 2011 tarihleri arasında gerçekleşen 36. Genel Konferansı’nda Bilgi ve İletişim Komisyonu tarafından kabul edilen bir öneriyle 13 Şubat’ı Dünya Radyo Günü ilan etmiştir.

Bilgi ve İletişim Komisyonu’nun 6. Seansında görüşülen öneri hakkında 34 devlet, 1 Hükümetlerarası Kuruluş ve 1 Sivil Toplum Kuruluşu söz alıp lehte görüş bildirerek Dünya Radyo Günü İlanı’nın Genel Konferansa tavsiye edilmesine karar vermiş, öneri Komisyondan geldiği şekilde Genel Konferans tarafından kabul edilmiştir.

Buna göre Genel Konferans:

Yürütme Kurulu’nun 187 EX/13 nolu kararı ve 36 C/63 belgeyi inceleyerek Birleşmiş Milletler Radyosu’nun kuruluş günü olan 13 Şubat’ın Dünya Radyo Günü olarak kutlanmasına karar vermiştir.

Kararda yayıncılar arasında uluslararası işbirliği ve yardımlaşma ağı kurulmasına ve medya kuruluşları ile halk arasında radyonun önemine yönelik duyarlılığın artırılmasına vurgu yapılmıştır.

Kararda UNESCO Üyesi devletlerin bu günü yerel, ulusal düzeyde Milli Komisyonların, Sivil Toplum Kuruluşlarının ve geniş halk kitlelerinin yanı sıra farklı kuruluşların (okullar, üniversiteler, belediyeler, şehirler, yayıncılar, basın, dernek ve vakıflar, müzeler ve kültürel organizasyonlar vb.) katkı ve katılımlarıyla kutlamaları istenmektedir.

Kararda ayrıca Dünya Radyo Günü’nün başarıyla kutlanması için ulusal, bölgesel veya

uluslararası radyo birlik ve örgütleriyle diğer medya kuruluşlarının eğitim ve kültürel etkinliklerinde bu günü öne çıkarmaları istenmiştir.

Kararda ayrıca UNESCO Genel Müdürü’nün Genel Konferansın bu Kararını Eylül 2012’de gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler 67. Oturumuna sunması istenmiştir.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nün kararda belirtilen şekliyle Türkiye’de de kutlanması için başta radyolar olmak üzere medya kuruluşlarının gerekli etkinliklerde bulunmasını beklemektedir.

Kaynak: UNESCO Türkiye Millî Komisyonu

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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