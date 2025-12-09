13 yaşındaki kardeşini öldürdü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kardeşini silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Ayhan Bulut, pompalı tüfekle ateş ederek 13 yaşındaki kardeşi Mehmet Bulut'u öldürdü
Giriş: 09.12.2025 - 20:39 Güncelleme: 09.12.2025 - 20:40
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Ağveren Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 24 yaşındaki Ayhan Bulut, kardeşi Mehmet Bulut'a (13) bilinmeyen nedenle başlayan arazi meselesi tartışmasında pompalı tüfekle ateş ateş açtı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Bulut’un hayatını kaybettiği öğrenildi
