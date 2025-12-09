Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa 13 yaşındaki kardeşini öldürdü | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kardeşini silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Ayhan Bulut, pompalı tüfekle ateş ederek 13 yaşındaki kardeşi Mehmet Bulut'u öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 20:39 Güncelleme: 09.12.2025 - 20:40
        13 yaşındaki kardeşini öldürdü
        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Ağveren Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 24 yaşındaki Ayhan Bulut, kardeşi Mehmet Bulut'a (13) bilinmeyen nedenle başlayan arazi meselesi tartışmasında pompalı tüfekle ateş ateş açtı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Bulut’un hayatını kaybettiği öğrenildi

        #Son dakika haberler
        #Şanlıurfa
