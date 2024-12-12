13 yıl önce kaybolan Melike yaşıyor mu?

Programa katılan Fatma Hanım, 18 Ocak 2011’de kayıplara karışan ve başına çok kötü şeyler gelen evladı Melike’nin hala hayatta olduğunu iddia etti.

Fatma Hanım anlattıklarıyla yürekleri dağlarken Didem Arslan Yılmaz, Fatma’nın anlattıkları karşısında zaman zaman zor anlar yaşadı.

“KIZIMA 4 KİŞİ HER KÖTÜLÜĞÜ YAPTILAR”

Fatma Hanım, kızının Muharrem ve Cevat isimli şahıslar tarafından alıkonulduğunu, tutulduğu yerde kızına yaklaşık 2 ay boyunca cinsel istismar ve şiddet uygulandığını açıklayınca stüdyo buz kesti.