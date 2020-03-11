Koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü de açıkladı ve 14 Gün Kuralı'na değindi. Peki bu koronavirüs için 14 Gün Kuralı nedir? Nasıl uygulanır?

14 GÜN KURALI NEDİR?

Yeni tip koronavirüse karşı önlem almak isteyenler 14 Gün Kuralı'na dikkatle uymalıdır. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 14 Gün Kuralı...

SAĞLIK BAKANI'NDAN 14 GÜN KURALI

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıllamada, Avrupa’nın almadığı önlemlerin Türkiye’de çok önceden alındığının altını çizen Koca, “Sebebi, insan hayatına verdiğimiz değerdi. Avrupa tedbirleri maalesef ağırdan aldı ve ağırdan almaya devam ediyor. Bu tavrın dünya insanına bedeli var. Bu dönemde ayrıca komşu ülkelerde de ağırdan tedbirlerin alınmasıyla her geçen gün koronavirüsle ilgili endişeler artmış oldu ve sınırımıza dayandı” bilgisini verdi.

Koca, bugün itibarıyla Türkiye’nin pek çok sınır komşusu da dahil 84 ülkede vaka görüldüğünü anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

“Toplam vaka sayısı 95 bin 572’ye ulaştı, dünya genelinde 3 bin 285 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 53 bin 411 oldu.”

Virüsün dış kaynaklı olduğu ve içeride bulunmamasının hastalıkla mücadelede önem taşıdığına dikkati çeken Koca, “Dış kaynaklı olduğunda da sizin ülkenin içine bu virüsün girişini önlemeniz gerekiyor. Bu anlamda her türlü tedbiri ve bu kararları erken dönemde almanız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Numune alınan 1363 vakadan pozitif çıkan olmadı”

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs şüphesiyle numune alınan vaka sayısının 1363 olduğunu belirterek, “Bunlardan pozitif çıkan hiçbir vaka olmadı”dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu süreci çok yakından takip ettiğini vurgulayan Koca, Erdoğan’ın, vatandaşın sağlığının önemsenmesi ve bu noktada her tedbirin en üst düzeyde alınması yönünde talimat verdiğini bildirdi.

“Yurt dışına giden dönen herkes potansiyel virüs taşıyıcısı”

Bu çerçevede 8 bakanlık ile Bilim Kurulunun önerilerinin karara çevrildiğini ve hızla uygulandığını anlatan Koca, şöyle devam etti:

“Salgın kapımızda. Görüyoruz ki 84 ülkede görülmeye başladı ve her geçen gün bu ülkelerin sayısı artıyor. Yani yurt dışına giden ve yurt dışından dönen herkes potansiyel virüs taşıyıcısı olarak karşımızda.”

Bakan Fahrettin Koca, bu süreçte vatandaşı daha çok bilgilendirmeye önem verdiklerini dile getirerek, vatandaşların da tüm uyarıları hassasiyetle dikkate almalarını istediklerinin altını çizdi.

“60-65 yaş üstündekiler mümkün mertebe dışarı çıkmamalı”

O nedenle bu dönemde “14 gün kuralı” olarak altı çizilen tedbire uyumun önem taşıdığına işaret eden Bakan Koca, “Yurt dışına giden kişilerin dönüşlerinde 14 gün kendilerini evde izole etmelerini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, riskli vatandaşlarımızın 60-65 yaş üstündekilerin, altta riskli bir hastalık durumu olmasa bile mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını, kalabalık ortamlara girmemelerini istiyoruz. Çünkü, yaşlılar için daha risk oluşturduğunu biliyoruz” dedi.

Hastalığın bundan sonra da Türkiye’ye gelmemesi ve bugüne kadar sağlanan bu durumun sürdürülebilir olmasının yalnızca sağlık çalışanları değil vatandaşların gayretiyle de mümkün olduğunu vurgulayan Koca, üzerinde vatandaşların korunma yöntemlerinin yer aldığı afişler hazırlandığını, afişlerin yaygın olarak kullanılacağını söyledi.

Umre’den dönen bütün vatandaşların sağlık taramasından geçirildiğini aktaran Bakan Koca, şöyle konuştu:

“Şu ana kadar herhangi pozitif vaka bulunmadı. 20 bine yakın gelen vatandaşımızın içinde mevsimsel grip olarak daha 15’i geçmedi.“

İstanbul Havalimanında alınan tedbirlere değinen Koca, şu bilgileri aktardı:

"Avrupa ve Amerika daha termal kameraya geçmiş durumda değil. Biz bunu sınırlarda da hava alanlarında da yaptık. Bu dönemde transit yolcular için de benzer şekilde termal kamera uygulaması devrede. Eksik olan bu anlamda herhangi bir durumun olmadığını özellikle söylemek istiyorum.”

“İran ile pazartesi günü Skype üzerinden bir iletişimimiz olacak”

Bakan Koca, şu an 23 ülkeyle bilgi paylaşımı yapmak üzere bakanlık çalışanlarının devrede olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

“Kimi zaman malzeme yardımı da ayrıca söz konusu. İran ile ilgili de biz her zaman devredeyiz. Onlara da hangi tedbirlerimizi aldığımızı ve alınması gereken tedbirleri aktardık. Pazartesi günü için de ayrıca Skype üzerinden bir iletişim olacak. Azerbaycan’dan bir heyet geldi. O heyeti bilgilendirdik. Hatta şimdi bir bilim insanımızı oraya gönderme noktasında bir plan yaptık.”