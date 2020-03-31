İHA

Avrupa’dan gelen Türk vatandaşlar karantina için getirildikleri yurtlarda 14 günlük sürecin bugün sonuna geldi. Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda karantina süresini tamamlayan ve sağlık problemi olmayan vatandaşlar tahliye edilmeye başladı.

14 gündür karantinada olan bazı vatandaşların yakınları yurdun önüne geldi. Tahliye edilen yakınlarını özel otomobilleriyle alan vatandaşlar yurttan ayrıldı. Yurttan çıkış yapacak olan bazı vatandaşlar için ise otobüslerin hazırda bekletildiği görüldü. Yurttan otobüslerle çıkartılan vatandaşlar evlerine gidebilmeleri için ortak ulaşım alanlarına götürülecek.

UMRECİLERDEN ANKARA’DA İKAMET EDENLERE TAHLİYE

Koronavirüs (COVİD-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Ankara’da KYK öğrenci yurtlarında karantina altında tutulan umrecilerden, Ankara’da ikamet edenlerin tahliyesine başlandı. Umrecilerin geriye kalan karantina günlerini evde tamamlayacağı öğrenildi.