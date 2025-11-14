Habertürk
Habertürk
        14 Kasım ne günü? 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedir? Türkiye'de ve dünyada 14 Kasım'ın anlamı ne ve bu tarihte neler yaşandı?

        14 Kasım ne günü? 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedir?

        Dünya Diyabet Günü (International Diabetes Day) her yıl 14 Kasım tarihinde dünya genelinde kutlanan bir farkındalık günüdür. 14 Kasım tarihinin gelmesiyle bu günün hem tarihteki yeri hem de Dünya Diyabet Günü hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, 14 Kasım ne günü? Türkiye'de ve dünyada 14 Kasım'ın anlamı ne, bu tarihte neler yaşandı? İşte ayrıntılar...

        Giriş: 14.11.2025 - 00:49 Güncelleme: 14.11.2025 - 00:49
        1

        Hem Türkiye’de hem de dünyada farklı gerekçelerle anılan bu tarih, bazı yıllarda önemli dönüm noktalarına sahne oldu. Peki, 14 Kasım ne günü, 14 Kasım’da hangi olaylar yaşandı ve bu tarih hangi özel gün kapsamında değerlendiriliyor? İşte merak edilen bilgiler...

        2

        14 KASIM NE GÜNÜ?

        Dünya Diyabet Günü, her yıl 14 Kasım’da diyabet konusunda küresel farkındalık oluşturmak için kutlanan bir gündür. İnsülini keşfeden Dr. Frederick Banting’in doğum gününe denk gelen bu tarih, diyabetin hızla artan yaygınlığına dikkat çekmeyi; erken tanı, önleme ve doğru tedavinin önemini vurgulamayı amaçlar. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından desteklenen bu özel gün, diyabetin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini hatırlatarak toplumların bilgilenmesini ve bilinçli yaşam alışkanlıkları geliştirmesini hedefler.

        3

        TARİHTE 14 KASIM

        1889 - New York World çalışanı Nellie Bly, 40.071 kilometre sürecek olan Dünya seyahatine başladı. Seyahatine esin kaynağı olan Seksen Günde Devr-i Âlem'in yazarı Jules Verne ile de bu seyahati sırasında tanıştı.

        1914 - Fuat Uzkınay, ilk Türk filmi sayılan "Ayastefanos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı"nı çekti.

        1914-Osmanlı 1. dünya savaşına girdikten sonra, Almanların telkiniyle, İngiliz sömürgesi olan İslam topluluklarında isyanlar çıkarmak için Padişah V. Mehmet tarafından “Cihad-ı Ekber” 14 Kasım'da ilan edilmiştir.

        1918 - Çekoslovakya'da cumhuriyet ilan edildi.

        1922 - BBC, Birleşik Krallık'ta radyo yayınlarına başladı.

        1922 - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin kurtuluşu.

        1925 - Sivas'ta bazı kişiler şapka inkılabına karşı duvarlara yazılar astı. İmamzade Mehmet Necati, bu nedenle idama mahkûm oldu.

        1940 - Birleşik Krallık'ın Coventry şehri hava saldırısına uğradı; 100 sivil öldü.

        1941 - Türkçe Terimler Cep Kılavuzu yüksek okul öğretmenlerine dağıtıldı.

        1944 - Ahıska Türkleri'nin Ahıska'dan sürülmesi.

        1958 - Hukuk Profesörü Ragıp Sarıca, "Gazetecilerin tevkif edildiği yerde demokrasi yoktur" dedi.

        1960 - Yassıada duruşmalarında, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yla ilgili döviz yolsuzluğu davası başladı. Aynı gün, eski Başbakan Adnan Menderes’in yargılandığı "Bebek Davası"nda delil olarak bebeğin kemikleri Ankara'dan getirildi.

        1964 - Amerikalı aktör Kirk Douglas, "iyi niyet elçisi" olarak Türkiye'ye geldi. Başbakan İsmet İnönü, Douglas'ı kabul etti.

        1969 - Muammer Kaddafi, Libya'daki bütün yabancı bankaları kamulaştırdı.

        1969 - NASA, Ay yüzeyindeki ikinci insanlı görev için Apollo 12 uzay aracını fırlattı.

        1971 - Mariner 9, Mars gezegenine ulaştı ve başka bir gezegenin yörüngesinde dönen ilk uzay aracı olma unvanını kazandı.

        1972 - İsmet İnönü, 5 Kasım'da CHP'den, bugün de milletvekilliğinden istifa etti.

        1975 - İspanya, Batı Sahra'daki egemenlik hakkından vazgeçti.

        1976 - Çayırhan Termik Santrali ve Kömür Üretim Tesislerinin temeli atıldı.

        1983 - Barış Derneği davası sonuçlandı. 18 kişi 8 yıl, 5 kişi de 5 yıl hapis cezasına mahkûm oldu.

        1984 - Türkiye millî futbol takımı, kendi sahasında İngiltere'ye 8-0 yenildi.

        1985 - Demokratik Sol Parti (DSP), Bülent Ecevit önderliğinde kuruldu.

        1991 - Anadoluhisarı açıklarında koyun yüklü bir yabancı gemi, başka bir yabancı bandıralı gemiyle çarpıştı; 2 gemici kayboldu, 22 bin koyun boğuldu.

        1993 - Naim Süleymanoğlu, Dünya Halter Şampiyonası'nda üç altın madalya kazandı.

        2002 - 1993'te 2 CIA mensubunu öldürmekten mahkûm olan Pakistanlı Aimal Han Kasi, Virginia'da zehirli iğneyle idam edildi.

        2016 - Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 7,8 şiddetinde deprem meydana geldi. 2 kişi öldü.

