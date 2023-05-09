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14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri bugün sona eriyor: Son durum ne?

14 Mayıs'ta Türkiye'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi bugün sona eriyor. Peki şu ana kadar kaç kişi oy kullandı?

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AA / HABERTURK.COM
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri bugün sona eriyor: Son durum ne?

    Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 751 bin 365 oldu.

     

     
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri bugün sona eriyor: Son durum ne?

    Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında temsilciliklerde 1 milyon 632 bin 994, gümrüklerde ise 118 bin 371 seçmen oy kullandı.

     

     
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri bugün sona eriyor: Son durum ne?

    3 MİLYONU AŞKIN SEÇMEN VAR

    YSK, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen olduğunu açıklamıştı. 
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri bugün sona eriyor: Son durum ne?

    YSK'nın seçimler için belirlediği takvime göre, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmenin oy kullanabilmesi için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde oy verme işlemlerine 27 Nisan'da başlandı.
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri bugün sona eriyor: Son durum ne?

    Bu temsilciliklerden bazılarında oy kullanma işlemi geçtiğimiz günlerde sona erdi, bazı yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi ise bugün sona erecek.

     

     
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri bugün sona eriyor: Son durum ne?

    Gümrüklerde ise oy verme işlemi 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

     
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri bugün sona eriyor: Son durum ne?

    Diğer yandan, YSK geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oy kullananların sayısının 2018 seçimlerinde oy kullananlarının sayısını geçtiğini açıklamıştı.
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri bugün sona eriyor: Son durum ne?

    YURT DIŞINDAN GELEN OYLAR ATO CONGRESIUM FUAR MERKEZİNDE MUHAFAZA EDİLECEK

    Yurt dışında oy kullanma işleminin bugün sona ermesinin ardından, oylar YSK'nın belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda muhafaza edilecek.
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri bugün sona eriyor: Son durum ne?

    EN FAZLA SEÇMEN ALMANYA'DA EN AZI BREZİLYA'DA

    YSK verilerine göre, en çok yurt dışı seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu. Almanya'yı 397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286 bin 753 seçmenin kayıtlı olduğu Hollanda izledi.

     

     
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri bugün sona eriyor: Son durum ne?

    Sandık kurulan ülkeler arasında en az seçmen sayısına sahip ülkeler ise 581 ile Brezilya, 584 seçmenle Nijerya, 635 seçmenle Türkmenistan olarak sıralandı.

     

     
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri bugün sona eriyor: Son durum ne?

    Öte yandan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur için belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek.
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri bugün sona eriyor: Son durum ne?
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri bugün sona eriyor: Son durum ne?
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri bugün sona eriyor: Son durum ne?
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri bugün sona eriyor: Son durum ne?
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri bugün sona eriyor: Son durum ne?
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri bugün sona eriyor: Son durum ne?
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri bugün sona eriyor: Son durum ne?

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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