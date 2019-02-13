14 Şubat Sevgililer Günü'nde bazıları sevdiğine ne hediye edeceğine karar verdi, bazıları ise halen yapacağı sürprizi düşünüyor. Eğer Sevgililer Günü'ne özel bir hediye arayışındaysanız sizlere harika tariflerimiz var! İşte Sevgililer Günü'ne özel tatlı tarifleri...

SEVGİLİLER GÜNÜ KURABİYESİ

Sevgililer Günü kurabiyesi malzemeler

3 yemek kaşığı tereyağı

1.5 su bardağı pudra şekeri

Yarım bardak nişasta

Vanilya

1 yumurta

3 su bardağı un

Arzuya göre 1 çay kaşığı toz tarçın

Üzeri için

Marmelat

Pudra şekeri

Sevgililer Günü kurabiyesi nasıl yapılır?

Oda sıcaklığında eritilmiş tereyağını, yumurta ile çırpın. Üzerine pudra şekerini, unu, vanilyayı, nişastayı ve toz tarçını ilave edin. Kulak memesi kıvamına gelinceye kadar tüm malzemeleri yoğurun. Hamuru unladığınız tezgahta yarım cm kalınlığında açın. Bir büyük bir küçük kalpli kalıba ihtiyacınız var. Önce büyük kalıbı kullanarak kesin ve daha sonra ortalarını küçük kalıpla kesin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip 180 derecelik fırında 10 dakika kadar pişirin. Soğuduktan sonra üste gelecek olanlara pudra şekeri eleyip alttakilere marmelat sürün ve üzerine kapatın.

PİKAN CEVİZLİ ÇİKOLATALI KURABİYE

14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgiye giden yolu mideden geçirmek isteyenlere özel bir tarifimiz var. Yapılışı çok kolay, bu güne özel ve herkesin uygulayabileceği son derece pratik ve leziz bir tarif. Pikan cevizli ve çikolatalı kurabiye sofranıza renk, sevginize tat katsın!

Pikan cevizli çikolatalı kurabiye malzemeler

3 su bardağı pudra şekeri

4’te 3 su bardağı kadar kakao

1 çay kaşığı tuz

3 yumurtanın beyazı

1 yumurtanın tamamı

3’te 2 su bardağı kadar siyah veya sütlü damla çikolata

Yarım su bardağı karamel sosu

Yarım su bardağı rendelenmiş pikan cevizi

Kalp şeklinde kurabiye kalıpları

Pikan cevizli çikolatalı kurabiye nasıl yapılır?

Fırını 350 derecede yaklaşık 10 dakika ısıtın. Pudra şekeri, kakao ve tuzu bir kasede çırpın. Çırptığınız karışıma yumurtaları ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Çikolata, karamel sosu ve pikan cevizini ekleyip hamur koyulaşıncaya dek karıştırmaya devam edin. Hamuru kalp şeklindeki kurabiye kalıplarına aktarın. Kurabiyenin ince olması için kaşığın arka tarafıyla kalıplara aktardığınız karışımı düzleştirin. Kalıpların üzerine pikan cevizi de ekleyebilirsiniz.

Kurabiyeler kabarık ve üstü pütürlü hale gelinceye kadar, yaklaşık 12 dakika pişirin. Kurabiyeleri kurutma teline aktarmadan önce fırın tepsisinde yaklaşık 5 dakika kadar soğumaya bırakın.

ŞANS KURABİYESİ

Sevgililer Günü'nde sevdiğinize el yapımı bir hediye vermeye ne dersiniz? Küçük küçük kağıtlara ona demek istediğiniz her şeyi yazın ve bu enfes kurabiyelerin içine saklayın. İşte Sevgililer Günü için hazırlayabileceğiniz şans kurabiyesi tarifi ve malzemeleri...

Şans kurabiyesi malzemeler

2 yumurta beyazı

50 gram pudra şekeri

50 gram tereyağı

60 gram un

1 paket vanilya

1 çay kaşığı toz tarçın

Süslemek için

Eritilmiş çikolata

Pasta şekerlemeleri

Şans kurabiyesi nasıl yapılır?

Fırını 200 dereceye ayarlayın. Yumurta beyazını çırparak köpürtün. Kuru malzemeleri kabın içinde karıştırın ve ortasına yuvarlak bir boşluk açın. Erimiş tereyağını ilave edin. Yumurta beyazını ilave edin. Hamuru sıkma torbasına alın ve fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Sıkma torbasının ucunu incecik kesin ve yuvarlak şekiller verip ince bir şekilde yağlı kağıt üzerine dizin. Fırında 5-6 dakika hızlıca pişirin.

Fırından çıkar çıkmaz hazırladığınız dilek kağıtlarını yuvarlakların ortasına yerleştirin ve yarım ay şeklinde kapatın. Bu işlemi yaptıktan sonra bir bardağın kenarına hamurun tam görseldeki şekli alabilmesi için yerleştirin.

Süslemek için kurabiyeleri eritilmiş çikolatalara batırın ardından çikolata donmadan şekerlemelerle süsleyin. 14 Şubat için romantik bir Sevgililer Günü tarifi olabilecek şans kurabiyeleriniz hazır! Romantik ve aşk dolu bir 14 Şubat geçirmeniz dileğiyle...

İÇİ KALPLİ SEVGİLİLER GÜNÜ KEKİ

İçine tüm aşkınızı kattığınız, ellerinizle hazırladığınız bir tatlıyı hangi sevgili reddedebilir? Üstelik içerisinde ufak bir sürpriz varsa... İşte içi kalpli Sevgililer Günü kekleri tarifi ve malzemeleri...

Ahududulu içi kalpli Sevgililer Günü kekleri malzemeler

Yarım paket vanilyalı hazır kek karışımı

1 tatlı kaşığı ve 1 çay kaşığı ahududu esansı

Kreması için

25 gram tereyağı

1 çay bardağı pudra şekeri

1 yemek kaşığı krema

Üzeri için

Şeker hamuru

Ahududulu kalpli Sevgililer Günü kekleri nasıl yapılır?

Vanilyalı hazır kek karışımını paketin üzerindeki tarife göre hazırlayın. Yarım su bardağı kadarını ayırın. Üzerine 1 tatlı kaşığı ahududu esansı ilave edip karıştırın. Karışımı yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12 dakika kadar pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın.

Soğuyan pembe kekleri kalp şekilli bir kurabiye kalıbı yardımıyla kesin. Kalan vanilyalı kek karışımını hafif yağladığınız muffin kalıplarına yarısını dolduracak kadar aktarın. Üzerine kestiğiniz kalpleri dik olarak yerleştirip kalan harcı paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-18 dakika kadar pişirip fırından alın.

Frosting yani krema için ayrı bir karıştırma kabında tereyağı ve kalan bir çay kaşığı ahududu esansını ve kremayı ekleyip tüm malzeme iyice özdeşleşene kadar çırpmaya devam edin. Yağlı kağıttan yaptığınız bir külahın içine doldurun. ve külahın ucunu biraz kesin. Ve kremayla keklerin üzerini süsleyin. Arzuya göre şeker hamurundan kestiğiniz kalpleri keklerin üzerine yerleştirin. İçi kalpli ahududulu Sevgililer Günü kekleriniz hazır!

İÇİ ISLAK ÇİKOLATALI KEK

Sevgililer Günü'nde pratik bir tatlı tarifiyle hem sevdiğinizi şımartmaya ne dersiniz?

İçi ıslak çikolatalı kek malzemeler

250 gram tereyağı

250 gram bitter çikolata

1/3 su bardağı süt

1 su bardağı pudra şekeri

4 adet oda sıcaklığında yumurta

3/4 su bardağı un

İçi ıslak çikolatalı kek nasıl yapılır?

Baton kek kalıbının içini bir fırçayla yağladıktan sonra yağlı kağıtla kaplayın. Tereyağını küçük bir tavada eritip ılınması için kenara alın. Kıyılmış çikolatayı ve sütü bir kaba alıp benmari usulü eritin.

Kabı sıcak suyun içinden çıkartın. Eriyen çikolata ve sütü mikserle çırparak birbirine yedirin. Pudra şekeri ekleyip tekrar mikserle çırpın ve karışımın soğuması için 10 dakika bekletin. Yumurtaların akını ve sarısını ayırın. Sarıları teker teker soğuyan çikolatalı karışıma ekleyin.

Daha sonra eriyip soğuttuğunuz tereyağını katın. Tüm malzemeyi özleşene dek iyice çırpın. Elenmiş unu ekleyip hafifçe karıştırın. Diğer taraftan yumurta aklarını temiz ve kuru cam kasede kabarıp yoğunlaşana kadar mikserle çırpın. Tahta bir kaşıkla çikolatalı karışıma yedirin ve baton kek kalıbına yayın.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika pişirdikten sonra sıcaklığı 160 dereceye indirip 50 dakika daha pişirin. Fırından çıkardıktan sonra kekin ılınmasını bekleyin. Dilerseniz üzerini çilekle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...

DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE

Damla çikolatalı kurabiye malzemeleri

100 gram tereyağı

1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

Yarım çay kaşığı tuz

1 su bardağı damla çikolata

300 gram un

1 paket kabartma tozu

Damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır?

Oda ısısında beklettiğiniz tereyağını, mikser yardımıyla krema haline getirin. Yumurta, pudra şekeri ve tuzu ekledikten sonra karıştırma işlemini sürdürün. Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı katın. Elinizin ısısı ile tereyağının çabuk bir şekilde erimemesi için tahta bir kaşık yardımıyla hamuru kıvam alana kadar karıştırın. Damla çikolataları ekledikten sonra karıştırma işlemini hızlıca devam ettirin.

Hazırladığınız kurabiye hamurunu, üzerini streç bir film ile kapladıktan sonra buzdolabında 20 dakika kadar bekletin. Soğuyan ve kıvam alan kurabiye hamurundan cevizden daha küçük parçalar kopartın ve elinizle hızlıca şekil verin. Kurabiyeleri fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Damla çikolatalı kurabiyeleri önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15-20 dakika hafif bir renk alana kadar pişirin. Afiyet olsun.