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        Haberler Gündem Edirne’de esrarengiz cinayet! 14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu

        14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu

        Edirne'de esrarengiz cinayet! 14 yaşındaki Gülden Coni, Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde, bıçaklanmış halde ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 23:22 Güncelleme: 06.04.2025 - 00:18
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        Edirne'de esrarengiz cinayet
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        Tüyler ürpertici gelişme akşam saatlerinde Çavuşbey Mahallesi Horozlubayır Sokak üzerinde bulunan Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi.

        Okul bahçesinde bir kızın hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde, isminin Gülden Coni olduğu öğrenilen kız çocuğunun bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

        Gülden Coni’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        FOTO: AA
        FOTO: AA

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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        #edirne
        #haberler
        #Gülden Coni
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