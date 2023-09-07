1400 rakımlı Pürenli ve Balıklı yaylaları kampçıları ağırlıyor

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"Yaylalarda kamp yapıp çadırda kalıyoruz. Çadırda kalmak doğa ile birleşmek anlamına geliyor. Ruhunuzun sesini dinliyorsunuz" diyen Genç, bir hafta içerisinde sadece yaylaları değil kentin tüm bölgelerini gezeceklerini anlattı.

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Genç, mümkün oldukça doğaya çıktığını ve bunu da yakınlarına tavsiye ettiğini, yaşayıp hissederek doğada olmayı sevdiklerini dile getirdi.