15 bin öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı: MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda atamalar, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapıldı. Atama töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendi. Böylece 15 bin öğretmen adayının ataması yapılarak görev yerleri ilan edildi. Öğretmen adayları ise bu noktada ''15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte MEB öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet...
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kılavuzunda belirtildiği gibi atama sonuçları 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilan edildi. Böylece mesleğe adım atacak 15 bin öğretmenin görev yerleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen atama töreni sonrası 15 bin öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. İşte detaylar...
ÖĞRETMEN ATAMA TÖRENİ YAPILDI
Öğretmen atama töreni, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen tören, saat 15.30 itibarıyla başladı.
Törende, 15 bin öğretmen adayının ataması yapılarak görev yerleri ilan edildi.
ÖĞRETMEN ATAMA TÖRENİ CANLI OLARAK YAYINLANDI
Öğretmen atama töreni, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi X (Twitter) hesabından canlı olarak yayınlandı.
2025 ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Törenin ardından öğretmen atama sonuçları, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü açıklandı.
ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, atama sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecek.
15 BİN ÖĞRETMEN GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ataması yapılan öğretmenlerin, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından görevlerine başlayacağı tarih de belli oldu.
Buna göre 15 bin öğretmen, 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.
