15 BİN ÖĞRETMEN GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ataması yapılan öğretmenlerin, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından görevlerine başlayacağı tarih de belli oldu.

Buna göre 15 bin öğretmen, 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.

