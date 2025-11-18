Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH EKRANI 2025: MEB kılavuzu ile sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

        15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih ekranı 2025: MEB sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu ile sözleşmeli öğretmen tercih tarihleri belli olmuştu. Öğretmen adayları için beklenen gün geldi. Kılavuzda belirtildiği gibi 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları 17 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başladı. Adaylar, başvurularını 21 Kasım saat 16.00'ya kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek. İşte 2025 MEB tercih ve atama kılavuzu ile 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 07:18 Güncelleme: 18.11.2025 - 07:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Öğretmen adaylarının merakla beklediği gün geldi. 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamı kapsamındaki tercih başvuruları başladı. Adaylar, eğitim kurumu tercih başvurularını 21 Kasım 2025 tarihine kadar tamamlayabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu’na göre; sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte 2025 sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuru ekranı…

        2

        15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI

        2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Böylece 2025 sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuru tarihleri belli oldu.

        Kılavuza göre 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları, 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

        Tercih işlemleri, 21 Kasım 2025 tarihinde saat 16.00’da sona erecek.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah.'' ifadelerini kullandı.

        3

        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Kurum tercih başvuruları, kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanmak suretiyle elektronik ortamda alınacak. Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

        Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

        4

        Adaylar, başvurunun ilk aşamasında başvuru yaptıkları alanda tercih yapacak.

        Tercihler eğitim kurumları arasından istenilen öncelik sırasına göre yapılabilecek.

        Tercihlerine 40’tan fazla eğitim kurumu açılan adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” ya da “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini işaretleyecek.

        Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak.

        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

        Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

        Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının %50’si ile sözlü sınav puanının %50’si alınarak hesaplanacak.

        Sözlü sınav başarı puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak. Eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecek.

        Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

        6

        ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 24 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.

        Adaylar, sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecek.

        7

        ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.

        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA VE TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        BMGK Gazze tasarısını kabul etti
        BMGK Gazze tasarısını kabul etti
        Evi yanan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
        Evi yanan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        HT Spor'da tarihi yayın: Bahis soruşturması!
        HT Spor'da tarihi yayın: Bahis soruşturması!
        Trump: Suudi Arabistan'a F-35'leri satacağız
        Trump: Suudi Arabistan'a F-35'leri satacağız
        Silahlı saldırı kameraya yansıdı
        Silahlı saldırı kameraya yansıdı
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın anjiyo olduğunu açıkladı!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali