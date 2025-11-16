15 bin sözleşmeli öğretmen tercih tarihleri 2025: MEB sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen istihdam edecek. Bu kapsamda 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu yayımlandı. Böylece 15 bin sözleşmeli öğretmen tercih tarihleri belli oldu. Tercih başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak olup atamalar ise 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapılacak. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte MEB kılavuzu ile 2025 sözleşmeli öğretmenlik tercih ve atama sürecine dair tüm detaylar...
Öğretmen adaylarının merakla beklediği 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre bu yıl 15 bin öğretmen daha eğitim camiasına katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile 15 bin sözleşmeli öğretmen tercih tarihleri ve atama sürecine ilişkin detaylar netlik kazandı. Peki, MEB kılavuzu ile 15 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte 2025 sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi ile adayların bilmesi gereken tüm detaylar...
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Böylece 2025 sözleşmeli öğretmenlik tercih tarihleri belli oldu.
Kılavuza göre 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuruları, 17 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 21 Kasım 2025 tarihinde sona erecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Kurum tercih başvuruları, kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanmak suretiyle elektronik ortamda alınacak. Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.
Adaylar, başvurunun ilk aşamasında başvuru yaptıkları alanda tercih yapacak.
Tercihler eğitim kurumları arasından istenilen öncelik sırasına göre yapılabilecek.
Tercihlerine 40’tan fazla eğitim kurumu açılan adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” ya da “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini işaretleyecek.
Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak.
ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının %50’si ile sözlü sınav puanının %50’si alınarak hesaplanacak.
Sözlü sınav başarı puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak. Eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecek.
Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 24 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA VE TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ