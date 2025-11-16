Öğretmen adaylarının merakla beklediği 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre bu yıl 15 bin öğretmen daha eğitim camiasına katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile 15 bin sözleşmeli öğretmen tercih tarihleri ve atama sürecine ilişkin detaylar netlik kazandı. Peki, MEB kılavuzu ile 15 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte 2025 sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi ile adayların bilmesi gereken tüm detaylar...