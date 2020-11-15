Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 15 Kasım corona virüs tablosu merak ediliyor.

15 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Kasım koronavirüs tablosunu henüz yayınlamadı.

14 KASIM KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 116 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 92 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 150 bin 141 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 116 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 351 bin 102'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 16 milyon 13 bin 974'e ulaştı. Hasta sayısı 411 bin 55, vefat sayısı 11 bin 418, ağır hasta sayısı 3 bin 423, aktif hasta sayısı 48 bin 535 oldu.

Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 53 milyon 766 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 309 bin 703 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı 53 milyon 766 bin 707'ye çıkarken, virüs saptanan 37 milyon 535 bin 293 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavileri devam eden 14 milyon 921 bin 711 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 11 milyon 66 bin 546 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 249 bin 998 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (8 milyon 773 bin 479),Brezilya (5 milyon 819 bin 496),Fransa (1 milyon 922 bin 504),Rusya (1 milyon 880 bin 551),İspanya (1 milyon 492 bin 608),İngiltere (1 milyon 317 bin 496),Arjantin (1 milyon 296 bin 378),Kolombiya (1 milyon 182 bin 697),İtalya (1 milyon 107 bin 303),Meksika (997 bin 393),Peru (932 bin 650),Almanya (772 bin 822),Güney Afrika (746 bin 945),İran (738 bin 322),Polonya (665 bin 547),Şili (528 bin 30),Ukrayna (525 bin 176),Belçika (525 bin 12) ve Irak (514 bin 496)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (164 bin 946),Hindistan (129 bin 225),Meksika (97 bin 624),İngiltere (51 bin 304),İtalya (44 bin 139),Fransa (43 bin 892),İspanya (40 bin 769),İran (40 bin 582),Peru (35 bin 106),Arjantin (35 bin 45),Kolombiya (33 bin 669),Rusya (32 bin 443),Güney Afrika (20 bin 153),Endonezya (15 bin 37),Şili (14 bin 738),Belçika (14 bin 106),Ekvador (12 bin 977),Almanya (12 bin 503),Irak (11 bin 580),Türkiye (11 bin 326) ve Kanada (10 bin 828)."