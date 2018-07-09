Çocukluk hayalini gerçekleştirerek İstanbul 112 Acil Yardım İstasyonu'nun tek kadın ambulans şoförü olan Birgül Kuyucuoğlu, hayatları kurtarmak için zamanla yarışıyor.



Genellikle erkeklerin yaptığı ambulans şoförlüğünü, gece vardiyası ve uykusuzluk gibi zorluklarına rağmen tercih eden Kuyucuoğlu, görevi sırasında hayatları kurtarmak için zamana karşı direksiyon sallıyor. İtfaiye emeklisi olan babasının karşı çıkmasına rağmen 3 yıldır paramedik sürücü olarak görev yapan Kuyucuoğlu, zor şartlarına rağmen, mesleğini severek icra ediyor. Ambulansın şoför koltuğunda kadın sürücü görenler şaşkınlık yaşarken, Kuyucuoğlu ve sağlık ekibinin tek amacı verilen adrese ulaşıp hastanın hayatını kurtarmak. Bazen hasta yakınlarının tepkisiyle karşılaşan ambulans ekibi, güvenlik nedeniyle polisle hareket etmeye çalışıyor.

"İTFAİYE EMEKLİSİ BABAM KARŞI ÇIKTI"



AA ekibinin bir gece nöbetine eşlik ettiği Kuyucuoğlu, gelen ihbar üzerine hızlıca yola çıkarken, araçtaki diğer ekip de adrese ulaşana kadar hastanın durumu hakkında bilgi alıyor. Merkezle sürekli iletişim halinde olan ekip, hastanın durumunu ve adresi bulmak için ayrıntılı sorular sorarak olay yerine gidiyor.



Kuyucuoğlu ve sağlık ekibinin ilk işi, hızlı bir şekilde müdahale ederek hastayı en yakın sağlık kuruluşuna sevk etmek oluyor.



İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Kartal 1 Nolu Acil Yardım İstasyonu'nda 3 yıldır paramedik sürücü olarak çalışan 23 yaşındaki Birgül Kuyucuoğlu, küçük yaşlarda babasının kendisine trafiğe kapalı alanlarda araç kullanmayı öğrettiğini söyledi.



Ambulans şoförlüğünün çocukluk hayali olduğunu dile getiren Kuyucuoğlu, "O zamanlar bu durumdan keyif alıyordum, babam da bundan gurur duyuyordu. Zaman geçtikçe daha iyi araç kullanmaya başladım ve ehliyetimi aldım. Sonrasında aktif olarak araç kullanmaya başladım. İstanbul'a taşındığımda da trafikle mücadele etmeyi öğrendim. Kısa bir süre sonra da 112'de çalışmaya başladım. O günden beri paramedik olarak çalışıyorum. İstanbul 112'de tek sağlıkçı kadın sürücüyüm. Bu benim için bir gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.



Kuyucuoğlu, itfaiyeden emekli olan babasının bu mesleği seçmesini istemediğini, "Gecesi, gündüzü yok. Kız başına sokakta, yolda, evde, bilmediğin bir yerde nasıl yapacaksın?" diyerek karşı çıktığını dile getirdi.



Vaka çıkmadığı zaman Kartal 1 Nolu Acil Yardım İstasyonu'nda hazır halde beklediklerini, dinlenmeleri için dizayn edilen istasyonun ikinci evleri olduğunu belirten Kuyucuoğlu, telsizden ya da telefondan vaka bildirildiğinde ekip olarak 90 saniye kuralına uyarak çıkış yapıldığını anlattı.

"GECELERİ SORUNLAR YAŞIYORUZ"



Birgül Kuyucuoğlu, gece çalışmanın çok zor olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Gündüzleri bir şekilde idare ediyoruz ama geceleri sorunlar yaşıyoruz. Bunları atlatmak için asayiş ekiplerinden yardım alıyoruz. Bizler gerçekten yaşama yol vermek için çalışıyoruz. Zaman zaman hasta yakınlarından korkuyoruz. Genelde ekiplerimizin, bizlerin başına gelenlerden biri hasta yakını şiddeti. Aslında 7-8 dakikada varmış olmamıza rağmen hasta yakınının 'Yarım saattir gelmediniz.' diye üzerimize yürümesi, küfretmesi yapacağımız işi engelliyor. Hasta yakınlarının bize gösterdiği tepkiye dayanarak genelde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim gerçekten asıl amacımız sadece hastaya ulaşmak. Hasta yakınları bize ne kadar merdiven olursa, ne kadar çok yol açarsa biz de o kadar yardım etmiş oluyoruz.



Sürücü olarak da görev yaptığım için bazen 3 kadın çalışabiliyoruz. 3 kadının 120-130 kilo bir hastayı taşıması çok mümkün olmuyor. Hasta yakınından yardım istediğimizde '3 bayan mı geldiniz? Başka biri yok muydu, bu aracı kim kullanacak? Hanginiz doktor, hanginiz şoför?' gibi tepkiler alıyoruz."



Kuyucuoğlu, sokakta kadın ambulans şoförü görenlerin şaşkınlık yaşadığını dile getirerek, "Normalde kadın bir sürücü görenler, onu sıkıştırmaya, sollamaya, önüne, arkasına geçmeye çalışırken beni gördüklerinde daha çok şaşırıyorlar. Kadın bir sürücü büyük bir araç kullanıyor ve bu bir ambulans. Korkuyorlar, daha çok nereye kaçacaklarını bilemiyorlar. Bizim asıl amacımız hayat kurtarmak. Sadece hastanın değil bizim de hayatımızı zora sokuyorlar. Onun yanlış bir hareket yapması bizim de başka bir araçla kaza yapmamıza neden olabiliyor." diye konuştu.

"RANDEVULU HASTA HASTANEYE GİTMEK İÇİN AMBULANS ÇAĞIRIYOR"



Birgül Kuyucuoğlu, zor şartlar altında çalışmasına rağmen bu işi yapmanın çok güzel olduğunu belirterek, "Hiç bilmediğiniz bir sokakta, bir binada ve bir eve gidiyorsunuz. Maddi ve fiziksel olarak değil gerçekten de karanlık bir durum gittiğiniz yer. Nasıl ve neyle karşılaşacağınız belli değil. İçeriden biri silahla mı karşılayacak sizi, üzerinize mi yürüyecek, küfür mü edecek, iyi mi davranacak, bilmiyoruz. Gittiğimizde temkinli olmaya çalışıyoruz. Genelde asayiş ekipleriyle çalışıyoruz." dedi.



Kuyucuoğlu, gerçekten acil durumu olmayıp da ambulans çağıran hastalardan da şikayetçi.



Poliklinik randevusu alan bazı hastaların kendi imkanlarıyla hastaneye gitmek yerine 112'yi arayıp "Kalbim sıkıştı, sol kolum uyuştu" gibi belirtiler söyleyip ambulans çağırdığını vurgulayan Kuyucuoğlu, "Gittiğimizde gerçekten hastanın böyle bir şeyi olmadığını öğreniyoruz. Aslında randevu almış, gidecek, sadece kendini götürtmek için ambulans çağırıyor. Ben orada vakit kaybederken başka biri başka bir yerde ölüyor. Biz ona yardımcı olamıyoruz. Bu başkasının annesi, babası, çocuğu, kardeşi olabilir." değerlendirmesini yaptı.