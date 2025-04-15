15 Nisan, tüm dünyada sanatın gücünü ve evrenselliğini kutlamak için özel bir gün olarak kabul ediliyor. Dünya Sanat Günü, sanata ve sanatçılara dikkat çekmek amacıyla her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu özel gün, yaratıcı ifadelerin önemini hatırlatırken, kültürel zenginliği de gözler önüne seriyor. Sanatın birleştirici gücüne vurgu yapan gün, her yaştan insanı sanatla buluşturmayı hedefliyor. İşte detaylar...