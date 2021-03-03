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HaberlerEnerjiAkaryakıt15 Ocak ve 25 Şubat gecesi 'Gizli zam' yapılmış! Litrede 5 kuruş kadar artış
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15 Ocak ve 25 Şubat gecesi 'Gizli zam'! Litrede 5 kuruş kadar artış

HABERTÜRK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK),akaryakıt dağıtım şirketlerine yönelik “gizli zam” incelemesine neden olan fiyat hareketlerine ilişkin tablonun ayrıntılarına ulaştı. sektörün önde gelen bazı dağıtım şirketleri, (örneğin 15 Ocak’ı, 16 Ocak’a bağlayan gece ve 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece) değişik tarihlerde benzin ve motorine “gizli zam” yaptı

15 Ocak ve 25 Şubat gecesi 'Gizli zam' yapılmış! Litrede 5 kuruş kadar artış

Devlet, 8 Ocak 2021’den bu yana akaryakıta gelen zamları, “eşel mobil” uygulaması gereğince ÖTV’den karşılıyor. Halen benzinde 80, motorinde 69, otogazda 89 kuruş devletin ÖTV desteği bulunuyor. Eş deyişle devlet, bu tutarlarda zammı pompaya yansıtmadı. ÖTV’den karşıladı.

Bu arada sektörün önde gelen bazı dağıtım şirketleri, (örneğin 15 Ocak’ı, 16 Ocak’a bağlayan gece ve 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece) değişik tarihlerde benzin ve motorine “gizli zam” yaptı. Dağıtım şirketine ve iline göre değişmekle birlikte pompa satış fiyatları, benzin ve motorinde 3 ile 5 kuruş arasında arttı. Bu zamlar, EPDK’nın dikkatinden ve gözünden kaçmadı. EPDK, dağıtım şirketlerinden bilgi istedi. EPDK, bu verilerden hareketle dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı.

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