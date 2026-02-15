15 Şubat Pazar TV yayın akışı: Bu akşam TV'de neler var, hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak?
Bugün televizyon ekranlarında hangi dizilerin, filmlerin, programların ve yarışmaların yayınlanacağı merak ediliyor. Bu sebeple kanalların 15 Şubat 2026 TV yayın akışları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Gündüz ve öğle kuşağında dizi tekrarları ve farklı türde programlar izleyici karşısına çıkarken, akşam kuşağında dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümleri ekranlara gelecek. İşte bu akşam yayınlanacak yapımları merak edenler için 15 Şubat 2026 Pazar Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...
Televizyon ekranlarında her gün farklı diziler, filmler, programlar ve yarışmalar yayınlanıyor. Bugün ekrana gelecek yapımları merak edenler 15 Şubat 2026 TV yayın akışı listesini araştırıyor. Bu akşam Show TV’nin sevilen dizisi Rüya Gibi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacakken, Survivor yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam edecek. İşte 15 Şubat 2026 Pazar Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…
ATV YAYIN AKIŞI
06.00 Başka Bir Gün
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Aynı Yağmur Altında
15.30 A.B.İ
19.00 atv Ana Haber
20.00 Aynı Yağmur Altında
23.25 Kim Milyoner Olmak İster?
01.00 Kuruluş Orhan
03.30 Bir Gece Masalı
05.30 Başka Bir Gün
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Güller ve Günahlar
18.30 Kanal D Haber
20.00 Beyaz’la Joker
23.30 İnci Taneleri
02.00 Poyraz Karayel
04.15 5N1K
04.45 Üç Kız Kardeş
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Avrupa’dan Anadolu’ya: Köprüler
13.45 Sahtekarlar
15.45 Yeraltı
19.00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sahtekarlar
00.15 Efsane Futbol
01.30 Yeraltı
04.00 Şevkat Yerimdar
05.00 Yasak Elma
06.00 Karagül
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Görgüsüzler
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 İftarlık Gazoz
15.30 Veliaht
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Rüya Gibi
00.15 Kızılcık Şerbeti
02.45 Veliaht
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Sefirin Kızı
08.30 Sevdiğim Sensin
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Sevdiğim Sensin
03.00 Ateşböceği
05.00 Türk Müziği
06.00 Erkenci Kuş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı
05:35 Kalk Gidelim
08:25 Gönül Dağı
11:45 Enine Boyuna
13:00Taşacak Bu Deniz
17:15 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'Te 3
01:30 Taşacak Bu Deniz
03:50 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Dizi
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
17.30 Survivor Panorama
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler
