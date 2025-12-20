Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 15 tatil ne zaman başlayacak? Ara tatil ne zaman? 2025 -2026 Okullarda ara tatil tarihi ne? Yarıyıl tatili ne zaman?

        Ara tatil tarihi: Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

        2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencilerin merakla beklediği yarıyıl tatili takvimi netleşmeye başladı. Sömestr tatilinin hangi tarihte başlayacağı ve ara tatillerin devam edip etmeyeceği soruları gündemdeki yerini korurken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ara tatillere ilişkin yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Bakan Tekin, tatil dönüşlerinde öğrencilerin uyum sürecinin zaman aldığını vurgulayarak yeni bir düzenleme ihtimaline işaret etti. Bu gelişmelerin ardından gözler, "2. ara tatil kaldırılacak mı, ara tatil ne zaman?" sorularına çevrildi. İşte merak edilenler...

        Okullarda eğitim hız kesmeden devam ederken, öğrenciler ve veliler yarıyıl tatili için geri sayıma geçti. Karnelerin alınacağı tarih, sömestr tatilinin süresi ve ikinci dönem ara tatil planı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi kapsamında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı çalışma takvimiyle birlikte tatil tarihleri netleşirken, ara tatillerin geleceğine dair yapılan son açıklamalar da kamuoyunun dikkatini çekti. Detaylar haberimizde...

        2

        BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

        Mardin'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, okullarda ara tatilin kaldırılacağı sinyalini verdi.

        Tekin, "Bu konuda velilerden çok talep var. Özellikle çalışan anne ve babaların sorun yaşadıklarını biliyoruz. Çocuk, tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor." diye konuştu.

        Velilerden ara tatilin kaldırılması konusunda yoğun talep geldiğinin altını çizen Bakan Tekin, "Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Yine öğretmenlerimiz 'ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor' diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz." dedi.

        3

        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönem ara tatili, 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Hafta sonu tatili ile birlikte 22 Mart 2026 tarihine kadar tatil olacak. 2026 Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geldiği için ikinci ara tatil ile birleşecek.

        4

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Okullar 26 Haziran 2025 tarihinde kapanacak.

