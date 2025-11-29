15 tatil tarihleri: Yarıyıl tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
Yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Ara tatilinin 14 Kasım tarihinde sona ermesinin ardından 18 milyon öğrenci dersbaşı yaptı. Birinci dönemin sona ermesiyle karnelerine kavuşacak öğrenciler, yarıyıl tatilinin tadını çıkaracak. Peki, "Yarıyıl tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?" İşte 2025-2026 yarıyıl tatili (sömestr) tarihleri...
Milyonlarca öğrenci tarafından merakla beklenen 15 tatil için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tatil planı yapan öğrenci ve veliler sömestrin başlayacağı tarihi gündemine aldı. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminin yayınlanmasının ardından yarıyıl tarihleri belli oldu. Peki, "Yarıyıl tatili sömestr ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?" İşte detaylar...
15 TATİL, SÖMESTR NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak.