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        Haberler Gündem 15 Temmuz'a küresel anma ve etkinlikler

        15 Temmuz'a küresel anma

        "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dünyanın birçok yerinde düzenlenen etkinliklerle unutulmadı. Yurt dışındaki büyükelçiliklerde düzenlenen anma törenlerinde, Türk milletinin tek yürek oluşu ve demokrasi sınavındaki yılmaz mücadelesi anlatılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 08:31 Güncelleme: 15.07.2024 - 08:31
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        15 Temmuz'a küresel anma
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        Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tokyo Camisi ve Kültür merkezi yerleşkesindeki Ertuğrul Salonu'ndaki programa, Türk kamu ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

        TOKYO'DA 15 TEMMUZ ETKİNLİĞİ

        AA'da yer alan habere göre saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Büyükelçilik Sosyal İşler Müşaviri ve Tokyo Camisi eski İmam Hatibi Raşit Alas, Kur'an-ı Kerim okudu.

        Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen konuşmasında 15 Temmuz'u, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı "milletin tek yürek halinde cevabı" olarak niteledi.

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        "BÜYÜK BİR DEMOKRASİ SINAVI"

        ABD'nin başkentinde bulunan Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü vesilesiyle “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma programı düzenlendi. Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Sedat Önal törende konuşma yaptı.

        FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI

        Büyükelçi Önal, 8 yıl önce Türk milletinin, tarihinin en büyük sınamalarından birinden yüzünün akıyla çıktığını ve büyük bir demokrasi sınavını başarıyla verdiğini belirtti.

        Önal, o tarihten bu yana yurt içinde ve dışında FETÖ yapılanmalarıyla mücadelede önemli yol kat edildiğinin ancak, örgütün gerçek yüzünün ABD'de daha iyi anlaşılması için mücadeleye devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Büyükelçilikte ayrıca fotoğraf sergisi açıldı.

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        FİLİSTİN: BİZİM HALKIMIZDA ZAFER KAZANACAK

        Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının desteğiyle işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde 15 Temmuz Çocuk Kültür Merkezi’nin açılışı yapıldı.

        Nablus Belediye Başkanı Hüssam Şakşir, iki halk arasında kardeşlik ilişkisi bulunduğunu, Nablus’ta bulunan Osmanlı eserlerinin de bunun şahidi olduğunu belirtti. Türk halkının 15 Temmuz’da gösterdiği mücadeleden övgüyle bahseden Şakşir, “Türk halkı 15 Temmuz’da nasıl zafer kazandıysa bizim halkımız da zafer kazanacaktır ” ifadelerini kullandı.

        DÜNYADA ANMA PROGRAMLARI YAPILACAK

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yurtdışında da dünyanın dört bir yanındaki temsilcilikler aracılığıyla “Victory of Democracy” söylemiyle anılacak.

        15 Temmuz darbe girişimini anlatan fotoğraf sergileri düzenlenecek ve FETÖ’yü tüm yönleriyle anlatan, milletin direnişini ve demokrasi zaferini vurgulayan film, video, belgeseller gösterilecek.

        LONDRA VE NEW YORK'TA ETKİNLİKLER

        Darbe girişimini anlatan içeriklerin yer aldığı led ekranlı kamyonetler de New York’un kalabalık cadde ve sokaklarında dolaştırılacak. Londra’da da “Türkiye’s Victory of Democracy” başlıklı panel düzenlenecek. Ayrıca Londra Köprüsü’ne yerleştirilecek led ekranlarda darbe girişimini anlatan içerikler paylaşılacak.

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